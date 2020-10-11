Тает на глазах: «Холди Дискаунтер» потерял больше половины магазинов за месяц

Количество магазинов сети «Холди Дискаунтер» сократилось в два с половиной раза за прошедший месяц. Освободившиеся места уже занимают торговые точки других ритейлеров.



Специалисты 2ГИС по просьбе НГС посчитали, как изменилось количество торговых точек сети «Холди Дискаунтер» за год (по сравнению с октябрем 2019 года). Сеть стремительно теряет магазины — по сравнению с октябрем прошлого года, количество магазинов сети сократилось на 80%.



Компания «Холидей» (которой принадлежит «Холди») начала сокращать своё присутствие на рынке ещё два года назад, когда закрыли несколько крупных, только что ребрендированных магазинов. Однако тогда ещё «Холидей» оставался одним из крупнейших сибирских ритейлеров, в январе 2018 года у ритейлера только в Новосибирске в городской черте 77 торговых точек разных форматов и названий.