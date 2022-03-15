15 марта вторник
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 4/10
usd 115.20
eur 127.23
Тема дняТрое новосибирцев застряли в Мексике
Все новости
Все новости

Назначен строитель Южного транзита от Иртыша до Чуйского тракта в Новосибирской области

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

1 355
25Обсудить

Поделиться

Южный транзит замкнет кольцо вокруг Новосибирска и свяжет федеральные трассы <nobr class="_">Р-254</nobr> «Иртыш» и <nobr class="_">Р-256</nobr> «Чуйский тракт»

Южный транзит замкнет кольцо вокруг Новосибирска и свяжет федеральные трассы Р-254 «Иртыш» и Р-256 «Чуйский тракт»

Поделиться

ГКУ «Мост» займется подготовкой площадки и строительством Южного транзита в Новосибирской области.

Соответствующее распоряжение, подписанное губернатором Андреем Травниковым, опубликовал портал нормативных актов правительства. Документ включил в обязанности управления строительство этого объекта.

— Целями деятельности ГКУ является обеспечение подготовки территории, необходимой для строительства, осуществление и обеспечение мероприятий по созданию внеплощадочной инфраструктуры, осуществление контроля за строительством и дальнейшей эксплуатацией на платной основе мостового перехода через реку Обь в створе улицы Ипподромской, обеспечение организации проектирования, подготовки территории, строительства автомобильной дороги Южный транзит от автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» до Р-256 «Чуйский тракт» через реку Обь в Новосибирске, — говорится в постановлении губернатора.

Вопрос о конкретном функционале ГКУ «Мост» при строительстве Южного транзита НГС адресовал в Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона.

— ГКУ НСО «Мост» будет выполнять функции заказчика на выполнение проектных работ по объекту «Строительство автомобильной дороги Южный транзит от автомобильной дороги Р-254 "Иртыш" до автомобильной дороги Р-256 "Чуйский тракт" через реку Обь в городе Новосибирске», — пояснил НГС министр Анатолий Костылевский.

Учредители ГКУ «Мост» — правительство, Министерство транспорта и дорожного хозяйства, Департамент имущественных отношений Новосибирской области. Было образовано в августе 2017 года. Согласно информации «Контур.Фокуса», ГКУ — заказчик госконтрактов на 2,7 миллиарда рублей, исполнитель — на 1,2 миллиарда.

Предполагается, что трасса Южного транзита пройдет от автодороги К-17р в створе поймы реки Тулы до пересечения с железной дорогой. Как говорится в презентации проекта, опубликованной на сайте Новосибирска, минуя улично-дорожную сеть Новосибирска, дорога примкнет к Бугринскому мосту. На правом берегу трасса будет пересекать улицы Большевистскую и Кирова с выходом на Восточный обход города.

ГКУ «Мост» также контролирует возведение платного четвертого моста через Обь в Новосибирске.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

четвертый мостдорогистроительство автодорогиЮжный транзит
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter