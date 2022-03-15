Назначен строитель Южного транзита от Иртыша до Чуйского тракта в Новосибирской области

ГКУ «Мост» займется подготовкой площадки и строительством Южного транзита в Новосибирской области.
Соответствующее распоряжение, подписанное губернатором Андреем Травниковым, опубликовал портал нормативных актов правительства. Документ включил в обязанности управления строительство этого объекта.
— Целями деятельности ГКУ является обеспечение подготовки территории, необходимой для строительства, осуществление и обеспечение мероприятий по созданию внеплощадочной инфраструктуры, осуществление контроля за строительством и дальнейшей эксплуатацией на платной основе мостового перехода через реку Обь в створе улицы Ипподромской, обеспечение организации проектирования, подготовки территории, строительства автомобильной дороги Южный транзит от автомобильной дороги
Вопрос о конкретном функционале ГКУ «Мост» при строительстве Южного транзита НГС адресовал в Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона.
— ГКУ НСО «Мост» будет выполнять функции заказчика на выполнение проектных работ по объекту «Строительство автомобильной дороги Южный транзит от автомобильной дороги
Учредители ГКУ «Мост» — правительство, Министерство транспорта и дорожного хозяйства, Департамент имущественных отношений Новосибирской области. Было образовано в августе 2017 года. Согласно информации «Контур.Фокуса», ГКУ — заказчик госконтрактов на 2,7 миллиарда рублей, исполнитель — на 1,2 миллиарда.
Предполагается, что трасса Южного транзита пройдет от автодороги К-17р в створе поймы реки Тулы до пересечения с железной дорогой. Как говорится в презентации проекта, опубликованной на сайте Новосибирска, минуя улично-дорожную сеть Новосибирска, дорога примкнет к Бугринскому мосту. На правом берегу трасса будет пересекать улицы Большевистскую и Кирова с выходом на Восточный обход города.
ГКУ «Мост» также контролирует возведение платного четвертого моста через Обь в Новосибирске.