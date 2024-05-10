«Мужчины присылали мне пиццу». История женщины, которая стала самой крупной матерью в мире

Мать Донны Симпсон считала, что ребенок должен много есть. В результате к 10 годам девочка весила 82 килограмма. Затем мать Донны умерла, на смену ей пришла мачеха, которая была против такого положения вещей. Посадив ребенка на диету и таблетки, ей удалось сдержать и даже уменьшить ее вес. Но самостоятельная жизнь внесла свои коррективы.

В 27 лет, когда Донна встретила своего будущего мужа, она весила около 150 килограммов. Мужчина, впрочем, говорил, что чем она больше, тем более сексуальной в его глазах становится, и Донна отпустила тормоза. За девять лет брака она родила сына и прибавила около 120 килограммов. А потом муж от нее ушел.