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Страна и мир «Мужчины присылали мне пиццу». История женщины, которая стала самой крупной матерью в мире

«Мужчины присылали мне пиццу». История женщины, которая стала самой крупной матерью в мире

Она мечтала весить 450 килограммов, но передумала после того, как ее бросили с двумя детьми

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Мать Донны Симпсон считала, что ребенок должен много есть. В результате к 10 годам девочка весила 82 килограмма. Затем мать Донны умерла, на смену ей пришла мачеха, которая была против такого положения вещей. Посадив ребенка на диету и таблетки, ей удалось сдержать и даже уменьшить ее вес. Но самостоятельная жизнь внесла свои коррективы.

В 27 лет, когда Донна встретила своего будущего мужа, она весила около 150 килограммов. Мужчина, впрочем, говорил, что чем она больше, тем более сексуальной в его глазах становится, и Донна отпустила тормоза. За девять лет брака она родила сына и прибавила около 120 килограммов. А потом муж от нее ушел.

Донна не расстроилась, ведь ее габариты нашли своих почитателей. Она знакомилась с ними в соответствующих интернет-сообществах, где спонсоры были готовы платить за еду и общение. Так Донна встретилась с будущим отцом своей дочери, которую произвела на свет, будучи самой полной роженицей по версии Книги рекордов Гиннесса.

Что было дальше, смотрите в нашем видео.

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