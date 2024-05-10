Заморозки до -2 градусов ожидаются в Новосибирской области — когда спасать уже высаженные растения

В Новосибирской области посреди длинных выходных ночью возможно серьезное похолодание. 12 мая в регион придет антициклон и станет прохладнее, чем 10 и 11 мая. В Новосибирской области и в городе ожидается +3... +8 градусов, местами заморозки до -2 градусов.
— Ночь будет холодная с 11 на 12 мая. В основном это северо-западная часть региона, — начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.
Официально период активной вегетации у синоптиков фиксируется с 15 мая, но есть дачники, которые очень торопятся и высаживают растения до этого срока. Те, кто высадили растения в теплицу или на огород, могут их потерять.
— В теплицу в Сибири мы высаживаем культуры не раньше 15 мая, а лучше после 20 мая, потому что у нас могут быть достаточно серьезные перепады температур, — предупредила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — В открытый грунт рассаду нужно высаживать в конце мая, точно после 25 мая.
Новосибирские синоптики также уточнили прогноз до конца мая. Средняя месячная температура воздуха ожидается на уровне +11... +14 градусов, что около нормы, а на юго-востоке области — выше нормы на 1 градус.