Эксперимент показал: этот сорт чая снижает усталость и заставляет мозг работать

Оказывается, зеленый чай бодрит лучше, чем кофе Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Напиток, который нужно пить в разгар рабочего дня, когда силы уже на исходе, — это не кофе. Новое исследование показало, как разные сорта зеленого чая влияют на реакцию и умственные способности.



Зеленый чай в принципе очень полезен. Благодаря катехинам, биологически активным соединениям из группы флавоноидов, этот напиток помогает снизить уровень холестерина и замедляет старение клеток. А за счет своего антимикробного действия зеленый чай даже защищает от кариеса, рассказывает «Доктор Питер».



Видов зеленого чая множество. Причем всё большую популярность завоевывают японские сорта. Кстати, исследование пожилых людей в Японии показало: высокое потребление этого напитка снижает смертность, риск развития диабета, рака желудка и кишечника.

Самый популярный японский чай — сенча (или сэнтя). В отличие от большинства чаев из Китая, листья у сенчи не ферментируют, а обрабатывают паром, чтобы предотвратить окисление, а затем скручивают в форму иголок и сушат горячим воздухом.



Один из самых дорогих сортов японского чая — гёкуро. Листья для него собирают с кустов, закрытых от солнца, поэтому в нем небольшое содержание катехинов, зато он богат на теанин — аминокислоту, которая активизирует работу мозга, улучшает память, концентрацию и реакцию, повышает работоспособность и поднимает настроение.



Есть также более дешевый сорт — банча. Листья его собирают с того же дерева, что и для сорта сенча, но уже к концу лета, поэтому они более крупные и грубые. А если обжарить сенчу и банчу при температуре 180 °C, получается жареный зеленый чай ходзича (он же ходзитя или ходжича), обладающий легкой терпкостью и неповторимым ароматом с нотками ореха.



Но какой вид зеленого чая самый полезный? Чтобы это выяснить, ученые пригласили для исследования 20 здоровых мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. Женщин включать в эксперимент не стали, чтобы не пришлось учитывать влияние менструального цикла.



— Менструальный цикл влияет на выполнение задач, причем снижение производительности наблюдается в предменструальный период, — объяснили ученые.



Для начала мужчины заполнили опросники, чтобы можно было оценить их текущий уровень стресса и чувство усталости. При этом накануне эксперимента они обязались как следует выспаться и не употреблять алкоголь. Кофеин и тяжелые физические нагрузки также были запрещены.

Зеленый чай можно пить даже перед сном Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Далее участникам давали напиток: сначала просто горячую воду, потом зеленый чай и жареный зеленый чай. А затем предлагали выполнить арифметические задания. Всего таких тестов было четыре, и перед каждой задачей нужно было выпить напиток.



Эксперимент длился два дня. Во время заданий ученые с помощью подключенных датчиков непрерывно отслеживали сигналы мозга, сердечный ритм, давление, дыхание и другие физиологические реакции.



— Наше исследование показало, что употребление чая улучшает производительность, повышая скорость правильных ответов на задачи по ментальной арифметике, — пришли к выводу ученые.



При этом самые лучшие результаты добровольцы показали после употребления жареного зеленого чая.



— В условиях жареного зеленого чая улучшалась скорость реакции, а частота правильных ответов была значительно выше, чем при водном сеансе, — говорят исследователи.

По словам ученых, кофеин и теанин, входящие в состав зеленого чая, помогают снять усталость и улучшить качество выполнения задач.



— Однако в жареном чае содержание этих компонентов меньше, — рассуждают эксперты. — Зато в нем больше ароматических соединений пиразинов, которые улучшают кровообращение, снижают усталость и повышают настроение.



При производстве жареного зеленого чая в процессе обжарки происходит реакция Майяра, в результате чего чай приобретает коричневый цвет и характерный аромат. Компонентами этого аромата и являются пиразины.



— Мы предполагаем, что физиологический ответ, который мы наблюдали в исследовании, обусловлен ароматической стимуляцией пиразинов, — приходят к выводу ученые.



Кстати, благодаря низкому содержанию кофеина жареный зеленый чай можно пить перед сном, а также без ограничения употреблять беременным и детям.

Удобно, но бесполезно

Ранее врач рассказывал, почему от чая в пакетиках, как бы удобно это ни было, лучше отказаться.

— Пакетированный чай, или чай в фильтр-пакетах, — это, по сути, не чайный лист, а перетертая крошка, чайный порошок. Полезных веществ вы там не найдете. А если фильтр-пакет еще и не имеет отдельной упаковки, это значит, что этот чай уже впитал все отходы производства вокруг себя как сорбент. Это самый низкосортный чай. Также такой чай обычно имеет много примесей, в том числе и химических, которые дают сильное и быстрое окрашивание даже в холодной воде. Это относится и к гранулированным чаям, — пояснил гастроэнтеролог, диетолог, онколог Артур Бернацкий.



Кстати, онкологических пациентов врачи отдельно просят не употреблять чай в пакетиках, как и искусственно ароматизированный. По словам Артура Бернацкого, такие напитки могут агрессивно повлиять на иммунную и лимфатическую системы.



Также никому не стоит увлекаться чаями с искусственными ароматизаторами. А людям, склонным к аллергической реакции, от него вообще лучше отказаться навсегда.