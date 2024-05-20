10 лет спустя: в Новосибирске передумали строить магистраль под Дендропарком

Новую дорогу планировали проложить в Заельцовском районе Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











В Новосибирске отказались от строительства тоннеля под Дендропарком. Его планировали как участок скоростной магистрали «Ельцовская», которая должна была пройти от нового моста через Обь в Заельцовском районе.



Проект обсуждали в 2014 году. Предполагалось, что участок скоростной магистрали длиной в 1,5 километра проложат под Дендропарком.



— Ее нужно будет закладывать более чем на 5 метров в землю. Хоть у нас сосна и имеет поверхностные корни, в любом случае все это динамическое воздействие может нехорошо отражаться на том, что наверху, — объяснил тогда заместитель начальника управления архитектуры и строительства Министерства строительства Новосибирской области Сергей Новокшонов.

Часть магистрали планировали проложить на глубине в 5 метров Источник: Елена Громкова / NGS.RU











Проект планировки был рассчитан до 2030 года. В мае 2024 года в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска рассказали о судьбе проекта. В ответе на запрос НГС указано, что в Генплане до 2030 года строительство скоростной магистрали «Ельцовская» не предусмотрено. Средства на объект не заложены.



— Решений о резервировании земель, земельных участков для строительства объектов местного значения на указанной территории мэрией города Новосибирска не принималось, — сообщили в пресс-центре мэрии.



В других районах Новосибирска также не планируется строить подземные магистрали.



После 2030 года в городе планируют построить еще три моста через Обь. По одному из них могут пройти трамвайные пути. Эксперты объяснили, где эти объекты нужнее всего. Позже стало известно, что пятый мост в Советском районе планируют сделать дублером ГЭС.