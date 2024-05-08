«Дай бог закончим эпопею с четвертым»: стало известно, как пройдет пятый мост через Обь — он станет дублером ГЭС

Мост поможет разгрузить дамбу ГЭС Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Пятый мост появится в Новосибирске до 2030 года. Он станет дублером дамбы ГЭС и пройдет от Советского шоссе в районе Краснообска до Восточного обхода. Об этом сообщил департамент транспорта во время комиссии по внесению изменений в Генплан.



Построить мост в Советском районе после четвертого моста решили, чтобы разгрузить дорожный трафик, который идет через плотину ГЭС. Изначально для этих целей предлагался Матвеевский мост, но в департаменте транспорта пришли к выводу, что Нижнеельцовский — перспективнее.

— Один из мостов необходимо перенести на реализацию до 2030 года, чтобы в ближайшее время начать им заниматься. Очередность такая: первый — Нижнеельцовский, второй — Заельцовский, третий — Матвеевский, — объяснил заместитель начальника управления пассажирских перевозок Михаил Никулин. — Дай бог в этом году мы закончим эпопею с четвертым мостом, будет неправильно, если мы остановимся.

По словам Антона Бурмисторова, депутата 48-го округа, сейчас автомобили с Алтая проезжают по дамбе, из-за чего проезд перегружен, а дороги на ОбьГЭС разрушаются. Он также отметил, что дублер нужен, но стоит проработать вопрос проезда на мост с областью.

Пятый мост пройдет от Советского шоссе в районе Краснообска с выходом южнее Нижней Ельцовки на Восточный обход. Переправа будет дублировать дамбу ГЭС. По словам Никулина, начать работы над проектом планируется в ближайшее время, чтобы не было длительного перерыва после завершения строительства четвертого моста.

Перспективный мост (на карте выделен красной жирной полосой) появится между построенной дамбой ГЭС и перспективным Матвеевским мостом Источник: документы комиссии по Генплану











Ранее Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР), объяснял НГС, что Нижнеельцовский мост самый значимый.

— Он точно поможет решить транспортные проблемы, потому что его можно будет соединять с Южным транзитом, и за счет этого часть транспорта получится вывести за пределы Новосибирска, — считает Ашурков.

Сейчас в Новосибирске продолжается строительство четвертого моста. Его должны были достроить в 2023 году, но сдачу перенесли на конец 2024 года. За время работ объект подорожал на 9 миллиардов. Сдача моста задерживается из-за проектно-сметной документации, ее разработали в 2014 году, проверку Госэкспертизы документы прошли через год. В Минтрансе заявили, что «ВИС» на стадии разработки рабочей документации были допущены отступления от первоначальных проектных решений. Из-за этого возникли сложности с реализацией, а сейчас концессионер говорит об ошибках.



Недавно в ГК «ВИС» сообщили, что с момента создания в 2014 году ПСД и до начала строительства, которое началось весной 2020 года, часть технических решений и материалов потеряли актуальность. Также, по мнению «ВИС», в ПСД были неточности.

