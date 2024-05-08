НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+17°

пасмурно, без осадков

ощущается как +14

3 м/c,

с-з.

 753мм 39%
Подробнее
7 Пробки
USD 91,12
EUR 98,31
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Уволен начальник департамента земельных отношений

Голосуем на Народной премии
Планы на выходные
Срок за взятку лошадьми
Куда отправить ребенка летом
Дошкольники кончились
Позаботиться о теле
Бандитские замки
Как ловили насильника
НГС в Telegram
Дороги и транспорт «Дай бог закончим эпопею с четвертым»: стало известно, как пройдет пятый мост через Обь — он станет дублером ГЭС

«Дай бог закончим эпопею с четвертым»: стало известно, как пройдет пятый мост через Обь — он станет дублером ГЭС

Следующим по планам станет Заельцовский мост

3 094
33 комментария
Мост поможет разгрузить дамбу ГЭС

Пятый мост появится в Новосибирске до 2030 года. Он станет дублером дамбы ГЭС и пройдет от Советского шоссе в районе Краснообска до Восточного обхода. Об этом сообщил департамент транспорта во время комиссии по внесению изменений в Генплан.

Построить мост в Советском районе после четвертого моста решили, чтобы разгрузить дорожный трафик, который идет через плотину ГЭС. Изначально для этих целей предлагался Матвеевский мост, но в департаменте транспорта пришли к выводу, что Нижнеельцовский — перспективнее.

— Один из мостов необходимо перенести на реализацию до 2030 года, чтобы в ближайшее время начать им заниматься. Очередность такая: первый — Нижнеельцовский, второй — Заельцовский, третий — Матвеевский, — объяснил заместитель начальника управления пассажирских перевозок Михаил Никулин. — Дай бог в этом году мы закончим эпопею с четвертым мостом, будет неправильно, если мы остановимся.

По словам Антона Бурмисторова, депутата 48-го округа, сейчас автомобили с Алтая проезжают по дамбе, из-за чего проезд перегружен, а дороги на ОбьГЭС разрушаются. Он также отметил, что дублер нужен, но стоит проработать вопрос проезда на мост с областью.

Пятый мост пройдет от Советского шоссе в районе Краснообска с выходом южнее Нижней Ельцовки на Восточный обход. Переправа будет дублировать дамбу ГЭС. По словам Никулина, начать работы над проектом планируется в ближайшее время, чтобы не было длительного перерыва после завершения строительства четвертого моста.

Перспективный мост (на карте выделен красной жирной полосой) появится между построенной дамбой ГЭС и перспективным Матвеевским мостом

Ранее Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР), объяснял НГС, что Нижнеельцовский мост самый значимый.

— Он точно поможет решить транспортные проблемы, потому что его можно будет соединять с Южным транзитом, и за счет этого часть транспорта получится вывести за пределы Новосибирска, — считает Ашурков.

Сейчас в Новосибирске продолжается строительство четвертого моста. Его должны были достроить в 2023 году, но сдачу перенесли на конец 2024 года. За время работ объект подорожал на 9 миллиардов. Сдача моста задерживается из-за проектно-сметной документации, ее разработали в 2014 году, проверку Госэкспертизы документы прошли через год. В Минтрансе заявили, что «ВИС» на стадии разработки рабочей документации были допущены отступления от первоначальных проектных решений. Из-за этого возникли сложности с реализацией, а сейчас концессионер говорит об ошибках.

Недавно в ГК «ВИС» сообщили, что с момента создания в 2014 году ПСД и до начала строительства, которое началось весной 2020 года, часть технических решений и материалов потеряли актуальность. Также, по мнению «ВИС», в ПСД были неточности.

Кроме строительства в городе ремонтируют Димитровский и Октябрьский мосты.

ПО ТЕМЕ
Мост Река Обь Строительство
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Пять знаков Зодиака почувствуют особое влияние майского новолуния — советы новосибирского астролога
Елена Коржаневская
Мнение
«Большие девочки» никогда не худеют, они иногда умирают. Бывший тренер — о том, как борьба с весом приводит к трагедии
Алиса Князева
Корреспондент
Мнение
«Да мы тебя из-под земли достанем»: настойчивые мошенники пытались развести журналиста на все деньги
Анастасия Ильина
Главный редактор NGS42.RU
Рекомендуем
Знакомства

Kitoboy,  46

Варвара,  44

Олег,  43

Екатерина,  49

Татьяна,  60

Николай,  38

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Услуги эвакуатора круглосуточно

2 500 ₽

Изготовление и монтаж лестниц на металлокаркасе

105 000 ₽

Добавить объявление