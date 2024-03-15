«Работы ведут в стесненных условиях»: подрядчик назвал сложности при ремонте Октябрьского моста

— Работы ведутся в очень стесненных условиях при непрерывном движении транспорта. Это приводит к тому, что процесс выстроен последовательно. Перед тем, как вывезти демонтированные конструкции на полигон ТБО, нужно закончить демонтаж на определенном участке. После этого начнутся следующие работы на освобожденном участке. На крайней правой полосе они самые трудоемкие и длительные, — рассказывают в «Клевере».