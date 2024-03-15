«Работы ведут в стесненных условиях»: подрядчик назвал сложности при ремонте Октябрьского моста

В Новосибирске продолжается ремонт Октябрьского моста, в результате чего на дороге собираются пробки. В компании «ДК Клевер», которая ведет работы, объяснили, в чем сложность таких работ.
Как сообщают в организации, сейчас ремонт ведут на стороне моста, по которой осуществляется движение с левого берега на правый. На этом этапе ведутся работы по демонтажу дорожного покрытия, тротуара, а также ограждений и перил. В дальнейших планах — обустройство консольной части тротуара, замена деформированных швов, бетонирование дороги и гидроизоляция. В завершение будет сделано двухслойное асфальтобетонное покрытие, установлены опоры освещений и ограждения безопасности.
Генеральный подрядчик приносит извинения за неудобства, доставленные при ремонте.
— Работы ведутся в очень стесненных условиях при непрерывном движении транспорта. Это приводит к тому, что процесс выстроен последовательно. Перед тем, как вывезти демонтированные конструкции на полигон ТБО, нужно закончить демонтаж на определенном участке. После этого начнутся следующие работы на освобожденном участке. На крайней правой полосе они самые трудоемкие и длительные, — рассказывают в «Клевере».
По графику ремонт на участке продлится до середины июля, и впоследствии он будет открыт:
— После этого фронт работ переместится на смежные полосы движения для замены мостового полотна и деформационных швов, — продолжает организация.
Реконструкцию моста должны закончить в декабре этого года.
— На сегодняшний день произвели демонтаж 130 погонных метров парапетного ограждения, организован вывоз строительного мусора. Параллельно ведем монтаж инвентарной мостовой опалубки для демонтажа и бетонирования консольной части тротуара, смонтировано 30 погонных метров. На этом этапе задействованы 31 человек и 4 единицы техники, — подчеркивает генподрядчик.
Недавно и. о. мэра Новосибирска Олега Клемешова разозлила пробка на Октябрьском мосту. Он заметил, что на переправе мало рабочих.