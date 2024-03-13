«Это ни в какие ворота не лезет»: главу Новосибирска разозлила пробка на Октябрьском мосту

Несколько дней назад на мосту перекрыли полосу по направлению с левого берега на правый на 7 месяцев. После сужения на участке образовалась глухая пробка.

— Посмотрите по усилению работ на этом участке, понимаю, что на разбор конструкций физически невозможно нагнать большое количество техники. Сегодня работает один бетонолом — это ни в какие ворота не лезет. Почти половина участка от закрытого бетоноломом сломано, но никто не предпринимает даже попытки вывозить все и готовить фронт работ, — заявил Олег Клемешов на аппаратном совещании 13 марта.

