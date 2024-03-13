«Это ни в какие ворота не лезет»: главу Новосибирска разозлила пробка на Октябрьском мосту

Врио мэра Новосибирска Олег Клемешов разозлился из-за того, что на перекрытой части Октябрьского моста работает один бетонолом, при этом мусор рядом не вывозят. Глава города поручил разобраться с пробками.
Несколько дней назад на мосту перекрыли полосу по направлению с левого берега на правый на 7 месяцев. После сужения на участке образовалась глухая пробка.
— Посмотрите по усилению работ на этом участке, понимаю, что на разбор конструкций физически невозможно нагнать большое количество техники. Сегодня работает один бетонолом — это ни в какие ворота не лезет. Почти половина участка от закрытого бетоноломом сломано, но никто не предпринимает даже попытки вывозить все и готовить фронт работ, — заявил Олег Клемешов на аппаратном совещании 13 марта.
Олег Клемешов отметил, что согласие на перекрытие полосы давали при условии, что заниматься ремонтом будут почти круглосуточно, но условия не выполняются. Глава дал поручение Сергею Эпову, заместителю начальника дептранса, поставить ситуацию на контроль и подумать, какие можно принять меры, чтобы уменьшить затор. В частности, Олег Клемешов предложил изменить работу светофоров у моста.
НГС обратился к подрядчику ремонта моста, чтобы выяснить, сколько рабочих сейчас занято на ремонте Октябрьского моста.
О планах по капитальному ремонту Октябрьского моста в Новосибирске стало известно в ноябре 2020 года. В сентябре 2021 года мэр Анатолий Локоть заявил, что работы перенесли из-за проблем с финансированием. В том же месяце на мосту заменили асфальтовое покрытие.
В начале октября 2023 года на новой ограде Октябрьского моста заметили странные пятна, которые напоминают ржавчину. Подрядчик объяснил, почему она так выглядит.