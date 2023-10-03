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Уже ржавые? На Октябрьском мосту поставили новое чугунное ограждение со странными пятнами — объяснение подрядчика

Подрядчик смонтировал первые 30 метров

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Горожан удивили непонятные пятна

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На новой ограде Октябрьского моста заметили странные пятна, которые напоминают ржавчину. Фото в редакцию прислал новосибирец Евгений Фокин.

В конце сентября на мосту установили первые 30 метров чугунного ограждения. Оно было отлито на заводе в Камне-на-Оби такой же формы и дизайна, какой был раньше.

— Литьё восстановлено по образцу, сохранен его исторический облик. Ограждения пришли с завода. Это не ржавчина — это грунтовка. В шеф-монтаже первого участка участвовал завод-изготовитель. После монтажа будет выполнено финишное окрашивание, — объяснили корреспонденту НГС в пресс-службе «СпецТрансСтрой».

Цвет вызвал вопросы

Цвет вызвал вопросы

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Полностью заменить ограду и освещение компания должна в 2024 году.

Арки и опоры Октябрьского моста тоже покрасят, причем в единой цветовой гамме.

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Октябрьский мостОгражденияРемонтСпецТрансСтрой
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