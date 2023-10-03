Уже ржавые? На Октябрьском мосту поставили новое чугунное ограждение со странными пятнами — объяснение подрядчика

На новой ограде Октябрьского моста заметили странные пятна, которые напоминают ржавчину. Фото в редакцию прислал новосибирец Евгений Фокин.

В конце сентября на мосту установили первые 30 метров чугунного ограждения. Оно было отлито на заводе в Камне-на-Оби такой же формы и дизайна, какой был раньше.