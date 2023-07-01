Арки и опоры Октябрьского моста покрасят в единый тон — цвета согласованы с главным художником города

Арки и опоры Октябрьского моста покрасят в единой цветовой гамме. Как сообщил подрядчик ООО «СпецТрансСтрой», рабочие уже приступили к нанесению первого слоя.
— Конструкции будут выкрашены в разные оттенки серого цвета: металлические арки будут выкрашены в серый полуглянцевый цвет. Опоры моста — также в серый, но другого тона. Цвета согласованы с главным художником города Новосибирска, — пояснили в компании.
Основные работы по окраске планируют выполнить в 2023 году. Но фасад моста будет окрашен только перед сдачей, в октябре 2024 года.
— Сейчас цвет конструкций — разный. Ближе к левому берегу пролеты темного серо-коричневого цвета, а на правом берегу светлого серо-зеленого, — отметили в ООО «СпецТрансСтрой».
Ремонт Октябрьского моста выполняется в Новосибирске в три этапа. Полное окончание работ намечено на 2024 год, напомнили в ООО «СпецТрансСтрой». Подрядчик заменит все слои мостового полотна, перильные ограждения, мачты освещения, системы водоотвода с пролетного строения, демонтирует накладные плиты на тротуарной консоли. На ремонт потратят 2,2 млрд рублей.
ООО «СпецТрансСтрой» («Специальное и Транспортное Строительство») образовано 1 октября 2009 года. Согласно информации сервиса «Контур.Фокус», на конец 2021 года баланс ООО «СпецТрансСтрой» составлял 999,3 миллиона рублей (рост за год 9%), выручка — 1,3 миллиарда рублей (за год упала на 17%). Чистая прибыль за 2021 года составила 5,8 миллиона рублей. Компания активно участвует в аукционах. Без учета вышеназванного аукциона «СпецТрансСтрой» заключил контракты на 5,6 миллиарда рублей.
Ранее на Михаловской набережной под Октябрьским мостом в Новосибирске построили вторую крытую пешеходную галерею.