Под Октябрьским мостом строят вторую пешеходную галерею

На Михаловской набережной под Октябрьским мостом в Новосибирске строят вторую крытую пешеходную галерею. Работы планируют завершить ко Дню города. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «СпецТрансСтрой», компания занимается ремонтом Октябрьского моста.
Пешеходная галерея должна обеспечить безопасность посетителей парка «Михайловская набережная» во время ремонта Октябрьского моста в подмостовой части. Ширина перехода — 3 метра, высота — 2,5 метра, длина — 47 метров.
Как сообщили в пресс-службе компании, галерея выполнена из профилированного листа и находится в верхней зоне набережной. В начале мая подрядчик полностью перекрыл проход по набережной и открыл первую галерею на первом ярусе парка.
ООО «СпецТрансСтрой» — генеральный подрядчик ремонта Октябрьского моста в Новосибирске. Компания зарегистрирована 1 октября 2009 года. Генеральный директор — Сергей Арапов. По данным базы «Контур.Фокус», учредители фирмы — Сергей Дмуха, муниципальное предприятие «Метро Мир», ООО «Сибирский Поликомпозит». «СпецТрансСтрой» также является подрядчиком строительства станции метро «Спортивная» в Новосибирске.
В мае строители Октябрьского моста забетонировали тротуар, там будут новые опоры для освещения и ограждения.