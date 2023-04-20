СЕЙЧАС +1°С
Пробки 4/10
usd 81.65
eur 89.37
Тема дняВице-мэра восстановят в должности
Все новости
Все новости
Подробности

Под Октябрьским мостом в Новосибирске начали строить пешеходную галерею

По замыслу строителей, сооружение обеспечит безопасность посетителей Михайловской набережной

2 635

Работы планируют закончить к понедельнику

Поделиться

20 апреля под Октябрьским мостом в Новосибирске началось строительство крытой пешеходной галереи. Работы планируют закончить в понедельник. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «СпецТрансСтрой» — компании, которая занимается ремонтом Октябрьского моста.

— Пешеходный переход обеспечит безопасность посетителей парка «Михайловская набережная» при производстве работ по ремонту Октябрьского моста в подмостовой части. Его ширина — 5 метров. Высота — 2,5 метра, длина — 47 метров, — сообщили в компании.

ООО «СпецТрансСтрой» — генеральный подрядчик ремонта Октябрьского моста в Новосибирске. Компания зарегистрирована 1 октября 2009 года. Генеральный директор — Сергей Арапов. По данным базы «Контур.Фокус», учредители фирмы — Сергей Дмуха, муниципальное предприятие «Метро Мир», ООО «Сибирский Поликомпозит». «СпецТрансСтрой» также является подрядчиком строительства станции метро «Спортивная» в Новосибирске.

По информации ООО «СпецТрансСтрой», галерею построят из профлиста повышенной несущей нагрузки. Защитное ограждение строится на нижнем ярусе набережной, ближе к воде. Остальная территория в зоне моста будет огорожена. Перед Днем города в верхнем ярусе набережной установят еще одну крытую галерею шириной 3 метра.

Зимой строители начали менять чугунную ограду Октябрьского моста, на новом литье изобразят элементы геральдики Новосибирска.

По теме

Октябрьский мостНабережнаяМихайловская набережнаяСпецТрансСтрой
  • ЛАЙК3
  • СМЕХ5
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter