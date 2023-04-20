Под Октябрьским мостом в Новосибирске начали строить пешеходную галерею

20 апреля под Октябрьским мостом в Новосибирске началось строительство крытой пешеходной галереи. Работы планируют закончить в понедельник. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «СпецТрансСтрой» — компании, которая занимается ремонтом Октябрьского моста.
— Пешеходный переход обеспечит безопасность посетителей парка «Михайловская набережная» при производстве работ по ремонту Октябрьского моста в подмостовой части. Его ширина —
ООО «СпецТрансСтрой» — генеральный подрядчик ремонта Октябрьского моста в Новосибирске. Компания зарегистрирована
По информации ООО «СпецТрансСтрой», галерею построят из профлиста повышенной несущей нагрузки. Защитное ограждение строится на нижнем ярусе набережной, ближе к воде. Остальная территория в зоне моста будет огорожена. Перед Днем города в верхнем ярусе набережной установят еще одну крытую галерею шириной
Зимой строители начали менять чугунную ограду Октябрьского моста, на новом литье изобразят элементы геральдики Новосибирска.