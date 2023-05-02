freedom
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 3/10
usd 80.51
eur 88.37
Тема дняКак ремонтируют тротуар Октябрьского моста
Все новости
Все новости

Тротуар Октябрьского моста забетонировали в Новосибирске — когда его откроют для пешеходов

Сейчас для работ перекрыта правая полоса в сторону левого берега

1 514

Дорожники усилили конструкцию тротуара

Поделиться

Тротуар Октябрьского моста забетонировали в Новосибирске — здесь установят новые опоры для освещения и ограждения. Строители ведут работы по направлению движения с правого берега на левый.

— Для ремонта тротуарной консоли частично перекрыта правая полоса, — цитирует пресс-служба «СпецТрансСтроя» генерального директора компании Сергея Арапова. — На участке демонтирован слабый бетон консоли, перильное и парапетное ограждение. После бетонирования будет выполнен монтаж новых опор освещения, перильного и дорожного ограждения.

На 50-метровой захватке залили 45 кубов бетона

На 50-метровой захватке залили 45 кубов бетона

Поделиться

Проход для пешеходов при этом откроют не ранее 2024 года.

В Новосибирске с середины апреля ограничили движение транспортных средств по Октябрьскому мосту. Эти меры будут действовать до конца декабря этого года.

По теме

Октябрьский мостРемонт тротуараРемонтСпецТрансСтрой
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter