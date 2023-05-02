Тротуар Октябрьского моста забетонировали в Новосибирске — когда его откроют для пешеходов

Тротуар Октябрьского моста забетонировали в Новосибирске — здесь установят новые опоры для освещения и ограждения. Строители ведут работы по направлению движения с правого берега на левый.
— Для ремонта тротуарной консоли частично перекрыта правая полоса, — цитирует пресс-служба «СпецТрансСтроя» генерального директора компании Сергея Арапова. — На участке демонтирован слабый бетон консоли, перильное и парапетное ограждение. После бетонирования будет выполнен монтаж новых опор освещения, перильного и дорожного ограждения.
Проход для пешеходов при этом откроют не ранее 2024 года.
В Новосибирске с середины апреля ограничили движение транспортных средств по Октябрьскому мосту. Эти меры будут действовать до конца декабря этого года.