На Октябрьском мосту сузят проезжую часть из-за ремонтных работ — сколько продлится ограничение

В Новосибирске с середины апреля ограничат движение транспортных средств по Октябрьскому мосту. Ограничительные меры будут действовать до конца декабря этого года.
Соответствующий проект постановления опубликован на сайте мэрии. Специалисты сузят проезжую часть на участке от дамбы Октябрьского моста до здания торгового центра «Речной» по улице Большевистской, 43/1.
— Ввести временное ограничение движения транспортных средств по Октябрьскому мосту на участке от дамбы Октябрьского моста до здания по ул. Большевистской, 43/1 путем сужения проезжей части с 13.04.2023 по 30.12.2023, — указано в проекте постановления.
В документах уточняется, что ограничительные меры введут из-за ремонта Октябрьского моста. Работы выполняет ООО «СпецТрансСтрой».
ООО «СпецТрансСтрой» («Специальное и Транспортное Строительство») образовано 1 октября 2009 года. Генеральный директор — Сергей Арапов. Согласно информации сервиса «Контур.Фокус», на конец 2021 года баланс ООО «СпецТрансСтрой» составлял 999,3 миллиона рублей (рост за год — 9%), выручка — 1,3 миллиарда рублей (за год упала на 17%). Чистая прибыль за 2021 год составила 5,8 миллиона рублей. Компания активно участвует в аукционах. Без учета вышеназванного аукциона «СпецТрансСтрой» заключила контракты на 5,6 миллиарда рублей.
Между тем в пресс-службе компании-подрядчика сообщили, что с 24 марта на Октябрьском мосту начался ремонт тротуарной консоли. Из-за проведения работ специалисты закрывают часть правой полосы в направлении с правого берега на левый.
— Мы закрываем захватку длиной 100 м для ремонта тротуарной консоли. Будет демонтирован слабый бетон консоли, перильное и парапетное ограждение, — цитируются в сообщении слова гендиректора организации Сергея Арапова. — Чтобы не парализовать движение по мосту, принято решение выполнять полный комплекс работ на небольшой захватке длиной 100 метров и после этого переходить на следующие 100 метров.
Отмечается, что сотрудники организации проведут работы по усилению тротуарной консоли и выполнят монтаж новых опор освещения, перильного и дорожного ограждения. В какой срок компания планирует провести работы по ремонту тротуарной консоли, не сообщается.