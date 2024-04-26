«Мы прибыльное предприятие»: в Новосибирске решили ликвидировать похоронный дом — кто получит принадлежащие ему акции

Изменения в федеральном законодательстве обязали ликвидировать или реорганизовать часть муниципальных унитарных предприятий Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске решили ликвидировать МУП «Похоронный дом ИМИ». Соответствующее постановление появилось в распоряжении НГС, его подписал и. о. главы Новосибирска Олег Клемешов. Пока решение не опубликовано, но его прокомментировали в отраслевом департаменте мэрии.



Основанием для такого решения названы федеральные законы «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и «О защите конкуренции». Ответственным за ликвидацию «ИМИ» назначен департамент инвестиций, инноваций предпринимательства мэрии Новосибирска.



— Согласно федеральному законодательству, все МУПы до 31 декабря 2024 года должны быть ликвидированы или акционированы. Исключение составляют предприятия, которые можно отнести к естественным монополиям, такие как горводоканал или метрополитен. В ритуальной сфере доля муниципалитета есть в МКУ «Ритуальные услуги». То есть мы имеем казенное учреждение, которое в полной мере исполняет все ритуальные функции для горожан, — объяснил НГС начальник департамента Виталий Витухин.



МКУ «Ритуальные услуги» создано в 2005 году, директор — Борис Журавлёв. Учредители МКУ — департамент земельных и имущественных отношений и департамент инвестиций, инноваций предпринимательства мэрии Новосибирска. Финансовая отчетность в открытых источников не публикуется.

При этом МУП «Похоронный дом ИМИ» принадлежат 23% акций акционерного общество «Мемориальная служба "Ими"».



— Процедуру ликвидации мы планируем завершить до конца 2024 года, после этого 23% акций мемориальной службы «ИМИ» будет напрямую владеть муниципалитет, — уточнил Витухин.

МУП «Специализированная служба "Похоронный дом ИМИ"создано 13 января 1992 года, директор — Сергей Бондаренко. Учредители — департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска, совет депутатов Новосибирска и сама мэрия. По результатам 2023 года МУП отчиталось о чистой прибыли в 2,3 миллиона рублей при выручке в 70,7 миллиона.

Акционерное общество «Мемориальная служба "Ими"» создано 14 мая 2013-го, генеральный директор — Дмитрий Зверев. 23,5% акций принадлежат МУП «Похоронный дом "ИМИ"», 22% — ООО «Радоница», остальными 54,5% владеет ООО «Стикс-К». По итогам 2023 года акционерное общество отчиталось о чистой прибыли в 2,3 миллиона рублей при выручке в 310,4 миллиона.

Директор МУП «Похоронный дом ИМИ» Сергей Бондаренко в разговоре с НГС назвал решение о ликвидации «неожиданным».



— Мы прибыльное предприятие с оборотом в 80 миллионов рублей, у нас работает 40 человек. Вопрос: «А куда люди?» Я так и не получил внятных ответов на вопрос о причинах такого решения. Почему именно ликвидация, а не реорганизация в акционерное общество? — задался вопросом Бондаренко.

Ранее НГС рассказывал, каких еще предприятий коснется закон, обязывающий ликвидировать или акционировать МУПы. В частности, под угрозу попала Муниципальная аптечная сеть, которую депутаты недавно решили не вносить в план по акционированию.

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