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Город 500 сотрудников и лекарств на 200 миллионов: Новосибирская аптечная сеть попала под угрозу ликвидации

500 сотрудников и лекарств на 200 миллионов: Новосибирская аптечная сеть попала под угрозу ликвидации

Сегодня депутаты отказались вносить аптечный МУП в план по акционированию

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Если аптеку ликвидируют бюджету города предстоит выплатить сотрудникам 168 миллионов

27 марта на сессии депутаты горсовета Новосибирска исключили МУП «Новосибирская аптечная сеть» из плана по акционированию — в мэрии опасаются, что это решение приведет к ликвидации предприятия.

На сессии горсовета рассматривался вопрос о приватизации и акционированию части муниципальных предприятий. Это значит, что муниципальные предприятия будут преобразованы в акционерные общества, единственным владельцем которых будет город Новосибирск.

В прогнозный план по акционированию имущества в 2024 году попали МКП «Новосибгортранс», МУП «Новосибирская аптечная сеть», МУП «Сибирское гостеприимство», МУП «Спецавтохозяйство» и МУП ПАТП № 5. График приватизации был утвержден губернатором Андреем Травниковым 20 марта 2024 года.

На сессии горсовета были внесены две поправки. Первая предполагала исключение из плана по приватизации и акционированию два предприятия — МУП «Новосибирская аптечная сеть» и МУП «Сибирское гостеприимство». Против такого шага выступили представители мэрии Новосибирска.

— Невключение в прогнозный план по акционированию фактически означает ликвидацию предприятий. У нас Новосибирская аптечная сеть имеет 500 сотрудников, товарных запасов на 200 миллионов. Если его ликвидировать — все затраты лягут на бюджет Новосибирска или будут возмещены из стоимости активов предприятия. Только на выплату заработной платы сотрудникам понадобится 168 миллионов рублей, — заявила глава департамента соцполитики Ольга Незамаева.

Вторая поправка предполагала исключение из списка акционирования ПАТП № 5 и переход к его ликвидации как «не несущую социальной ответственности».

Проект решения в целом с учетом поправок был принят депутатами горсовета. «За» него проголосовали 30 человек, против высказались шестеро, еще шестеро воздержались.

— Коли горсовет нас исключил из реестра предприятий, подлежащих акционированию, у нас возникает риск, что, если не будет принято другого решения до 1 января 2025 года, мы принудительно через суд подлежим ликвидации. Мы обращались к учредителю и в правительство, просили оставить нас в действующей организационно-правовой форме, как муниципальное предприятие. По итогам нам было отказано. То, что сейчас депутаты отголосовали — то есть нас принудительно исключили из списка предприятий, подлежащих сохранению через акционирование. Возникает вакуум. Депутаты вряд ли вслух скажут, что, мол, давайте ликвидируем, но это будет молчаливое подталкиванием к этим действиям, — заявил НГС директор муниципальной «Новосибирской аптечной сети» Дмитрий Гришунин.

Ранее НГС подробно разобрался, зачем в Новосибирске планируют приватизировать пять МУПов. Процедура не повлияет на техническую работу бывших муниципальных предприятий, но неожиданно скажется на их организационной деятельности.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Мэрия Новосибирска Приватизация Новосибирская аптечная сеть Совет депутатов Новосибирска
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