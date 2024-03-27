500 сотрудников и лекарств на 200 миллионов: Новосибирская аптечная сеть попала под угрозу ликвидации

27 марта на сессии депутаты горсовета Новосибирска исключили МУП «Новосибирская аптечная сеть» из плана по акционированию — в мэрии опасаются, что это решение приведет к ликвидации предприятия.
На сессии горсовета рассматривался вопрос о приватизации и акционированию части муниципальных предприятий. Это значит, что муниципальные предприятия будут преобразованы в акционерные общества, единственным владельцем которых будет город Новосибирск.
В прогнозный план по акционированию имущества в 2024 году попали МКП «Новосибгортранс», МУП «Новосибирская аптечная сеть», МУП «Сибирское гостеприимство», МУП «Спецавтохозяйство» и МУП ПАТП № 5. График приватизации был утвержден губернатором Андреем Травниковым 20 марта 2024 года.
На сессии горсовета были внесены две поправки. Первая предполагала исключение из плана по приватизации и акционированию два предприятия — МУП «Новосибирская аптечная сеть» и МУП «Сибирское гостеприимство». Против такого шага выступили представители мэрии Новосибирска.
— Невключение в прогнозный план по акционированию фактически означает ликвидацию предприятий. У нас Новосибирская аптечная сеть имеет 500 сотрудников, товарных запасов на 200 миллионов. Если его ликвидировать — все затраты лягут на бюджет Новосибирска или будут возмещены из стоимости активов предприятия. Только на выплату заработной платы сотрудникам понадобится 168 миллионов рублей, — заявила глава департамента соцполитики Ольга Незамаева.
Вторая поправка предполагала исключение из списка акционирования ПАТП № 5 и переход к его ликвидации как «не несущую социальной ответственности».
Проект решения в целом с учетом поправок был принят депутатами горсовета. «За» него проголосовали 30 человек, против высказались шестеро, еще шестеро воздержались.
— Коли горсовет нас исключил из реестра предприятий, подлежащих акционированию, у нас возникает риск, что, если не будет принято другого решения до 1 января 2025 года, мы принудительно через суд подлежим ликвидации. Мы обращались к учредителю и в правительство, просили оставить нас в действующей организационно-правовой форме, как муниципальное предприятие. По итогам нам было отказано. То, что сейчас депутаты отголосовали — то есть нас принудительно исключили из списка предприятий, подлежащих сохранению через акционирование. Возникает вакуум. Депутаты вряд ли вслух скажут, что, мол, давайте ликвидируем, но это будет молчаливое подталкиванием к этим действиям, — заявил НГС директор муниципальной «Новосибирской аптечной сети» Дмитрий Гришунин.
Ранее НГС подробно разобрался, зачем в Новосибирске планируют приватизировать пять МУПов. Процедура не повлияет на техническую работу бывших муниципальных предприятий, но неожиданно скажется на их организационной деятельности.