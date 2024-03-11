Из власти в акционеры: мэрия отдала в приватизацию городские предприятия — что это изменит

В Новосибирске планируют приватизировать пять муниципальных предприятий. Среди них региональный оператор по обращению с отходами «Спецавтохозяйство», «Новосибгортранс» и «Новосибирская аптечная сеть». Их собираются преобразовать в акционерные общества, 100% доли которых будут принадлежать мэрии Новосибирска. Такую процедуру регулирует закон о приватизации. НГС поговорил с представителями предприятий и юристом, чтобы выяснить, на что повлияет реорганизация. Рассказываем подробности.
Зачем нужна приватизация
О планах по приватизации предприятий стало известно в начале марта, проект решения опубликовали на сайте горсовета. В прогнозный план приватизации внесли «Новосибгортранс», «Новосибирскую аптечную сеть», «ПАТП 5», «Сибирское гостеприимство» и «Спецавтохозяйство». Вопрос о приватизации рассмотрят на сессии горсовета 27 марта.
Подробности рассказали на сайте мэрии Новосибирска. Указано, что предприятия преобразуют в акционерные общества из-за требований федерального законодательства. Единственным владельцем станет Новосибирск.
Согласно Федеральному закону, муниципальные унитарные предприятия не могут действовать на конкурентных рынках. Такая форма собственности может сохраняться у организаций, которые занимаются перевозками наземным электротранспортом (трамваи и троллейбусы), у метрополитена, «естественных монополий культуры и искусства».
— Остальные предприятия должны быть ликвидированы или реорганизованы по решению учредителя в срок до 1 января 2025 года, — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.
В результате комиссия по административной реформе приняла решение о том, что пять предприятий преобразуют в акционерные общества. Их собираются включить в прогнозный план приватизации.
— Включение предприятий в прогнозный план не предусматривает продажу их имущества. Единственным акционером этих МУПов будет город Новосибирск, — объяснили в мэрии.
Сколько зарабатывают предприятия
«Сибирское гостеприимство»
МУП «Сибирское гостеприимство» управляет гостиницей «Северная» на проспекте Дзержинского. По информации сервиса RusProfile, учредитель предприятия — департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.
«Сибирское гостеприимство» работает с 1992 года. Директор — Вячеслав Федотов. Выручка за 2022 год составила 51 миллион рублей (показатели за 2023 года пока не опубликованы). Чистая прибыль достигла 3,8 миллиона рублей.
«Спецавтохозяйство»
«САХ» зарегистрировано в 1995 году. Предприятие работает в качестве регионального оператора по обращению с отходами с 11 февраля 2023 года. Учредители — департаменты ЖКХ и энергетики и земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска.
По информации RusProfile, в 2022 году выручка «САХ» составила 1,1 миллиарда рублей, чистая прибыль — 84 миллиона. Финансовая устойчивость оценивается как низкая, эффективность — нормальная.
С 11 февраля 2023 года «САХ» получило статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Новосибирской области, и в этом статусе уже успело получить многомиллионный штраф от Росприроднадзора.
Пассажирское автотранспортное предприятие №5
«ПАТП-5» зарегистрировано в 2005 году. Его владелец — департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. С 2005 году предприятием руководит Валерий Ильенко, депутат Законодательного собрания Новосибирской области.
В 2022 году прибыль «ПАТП-5» составила 98 миллионов рублей, убыток — 21 миллион рублей. По информации ЦУГАЭТ, предприятие организует перевозки на маршрутках 14, 29, 29а, 44, 44а, 45 и 63.
«Новосибгортранс»
Еще одно предприятие, которое подлежит реорганизации — «НГТ». Оно также принадлежит департаменту транспорта. Директор — Роман Дронов — бывший глава этого подразделения мэрии Новосибирска.
«Новосибгортранс» занимается обслуживанием 18 автобусных маршрутов. Как сообщает RusProfile, выручка предприятия в 2022 году составила 905 миллионов рублей. При этом организация ушла в убыток на 216 миллионов.
«Новосибирская аптечная сеть»
Предприятие зарегистрировано в 2006 году. На его сайте указано, что ему принадлежит одна из старейших аптек города на Красном проспекте, которая работает с 1913 года. Всего организации принадлежит 90 аптек и 5 отделов по производству оптики.
Выручка сети в 2022 году составила 1,7 миллиарда рублей. При этом убыток — 81 миллион рублей.
«Не приведет к негативным последствиям»
Валерий Ильенко, директор «ПАТП 5», подтвердил, что реорганизацию проводят из-за федерального закона, это нужно сделать до 1 января 2025 года. Изначально «ПАТП-5» хотели ликвидировать.
— Я в течение двух лет пытался убедить, что это неправильное решение. Поясняю это тем, что у нас сегодня на маршрутной сети работает огромное количество перевозчиков, которые должны быть законтрактованы прямыми контрактами, то есть получать бюджетное финансирование. Но из-за отсутствия финансирования этого не происходит, и очень малое количество маршрутов сегодня работает по контрактам. При ликвидации предприятие теряет всю маршрутную сеть, и мы не сможем тогда в дальнейшем самостоятельно заниматься перевозками, — объяснил Валерий Ильенко.
Сейчас на предприятии работает 350 человек, в автопарке — 100 автомобилей. За прошлый год, по словам руководителя, «ПАТП 5» перевезло 5 миллионов пассажиров. Валерий Ильенко отметил, что это вносит вклад в структуру пассажирских перевозок в Новосибирске, поэтому он настаивал на том, что предприятие не нужно ликвидировать. В итоге «ПАТП-5» решили приватизировать.
— Мы реорганизуемся в акционерное общество, 100% акций будет принадлежать мэрии города Новосибирска, она и будет владельцем. Это не приведет к негативным последствиям для деятельности по перевозкам. Мы сохраним имущество. В перспективе дополнительно есть ряд предложений, которые поступили от мэрии. Будем обсуждать, чтобы расширить деятельность предприятия в новом формате, — добавил Валерий Ильенко.
Приватизацию также прокомментировали в пресс-службе «Спецавтохозяйства»:
— Реорганизация предприятия положительно повлияет на деятельность МУП «САХ»: будут увеличены полномочия и объем целевых задач, упростятся процедуры согласования хозяйственных сделок, расширится круг конкурентной среды. Это позволит быстрее воплощать в жизнь новые замыслы и решения, нацеленные на повышение качества предоставляемых услуг.
Директор «Новосибирской аптечной сети» Дмитрий Гришунин в разговоре с корреспондентом НГС сказал, что пока не может прокомментировать ситуацию. Руководители других предприятий не ответили на звонки.
Решат акционеры
Юрист Сергей Карпекин, генеральный директор ООО «Сибирская юридическая компания», объяснил НГС, что такой способ реорганизации регулирует закон о приватизации. Скорее всего, процедура не повлияет на техническую работу бывших МУПов, но скажется на организационной деятельности.
Для акционерных обществ есть специальный закон, который устанавливает права акционеров, ответственность руководителей, членов совета директоров и прочие вопросы.
— Технически, скорее всего, работа предприятий никак не изменится. Поменяется именно организационно-управленческая деятельность, потому что в соответствии с законом руководители будут уже не назначаться, а избираться собранием акционеров. Понятно, что если акционер один — муниципалитет — то, по сути, это будет назначение, — отметил Сергей Карпекин.
Также после реорганизации сформируют совет директоров, который будет принимать решения, касающиеся работы предприятий.
— В акционерном обществе система управления создается в соответствии другим законом, и она несколько отличается от той, которая принята в МУПах и подобных организациях казенных предприятий, — добавил юрист.
В конце прошлого года в Новосибирске повысили стоимость проезда в общественном транспорте. После этого НГС изучил доходы муниципальных и частных перевозчиков. Посмотрите в инфографике, кто зарабатывает больше.