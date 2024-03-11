Из власти в акционеры: мэрия отдала в приватизацию городские предприятия — что это изменит

«Новосибирская аптечная сеть»

Предприятие зарегистрировано в 2006 году. На его сайте указано, что ему принадлежит одна из старейших аптек города на Красном проспекте, которая работает с 1913 года. Всего организации принадлежит 90 аптек и 5 отделов по производству оптики.



Выручка сети в 2022 году составила 1,7 миллиарда рублей. При этом убыток — 81 миллион рублей.



«Не приведет к негативным последствиям»

Валерий Ильенко, директор «ПАТП 5», подтвердил, что реорганизацию проводят из-за федерального закона, это нужно сделать до 1 января 2025 года. Изначально «ПАТП-5» хотели ликвидировать.



— Я в течение двух лет пытался убедить, что это неправильное решение. Поясняю это тем, что у нас сегодня на маршрутной сети работает огромное количество перевозчиков, которые должны быть законтрактованы прямыми контрактами, то есть получать бюджетное финансирование. Но из-за отсутствия финансирования этого не происходит, и очень малое количество маршрутов сегодня работает по контрактам. При ликвидации предприятие теряет всю маршрутную сеть, и мы не сможем тогда в дальнейшем самостоятельно заниматься перевозками, — объяснил Валерий Ильенко.