72 миллиона рублей заплатит МУП «Спецавтохозяйство» за вред природе Новосибирской области

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил два иска Росприроднадзора к МУП Новосибирска «Спецавтохозяйство» на общую сумму в 72 миллиона рублей. 6 марта мусорного оператора обязали заплатить 46 миллионов в качестве «задолженности за вред окружающей среде», подобный иск еще на 26 миллионов удовлетворили 28 февраля.

