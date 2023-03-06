72 миллиона рублей заплатит МУП «Спецавтохозяйство» за вред природе Новосибирской области

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил два иска Росприроднадзора к МУП Новосибирска «Спецавтохозяйство» на общую сумму в 72 миллиона рублей. 6 марта мусорного оператора обязали заплатить 46 миллионов в качестве «задолженности за вред окружающей среде», подобный иск еще на 26 миллионов удовлетворили 28 февраля.
В МУП заявили, что не планируют обжаловать решения арбитража, а также объяснили НГС причину возникновения задолженности.
— В ближайшее время МУП «САХ» направит в суд заявление о предоставлении рассрочки исполнения решения суда. Ситуация, связанная с возникновением задолженности, является следствием неоплаты «Экологии-Новосибирск» за услуги, которые МУП «САХ» оказало ООО «Экология-Новосибирск» в 2019–2022 годах, — сообщили НГС в «Спецавтохозяйстве.
По данным МУП, «Экология-Новосибирск» должна новому регоператору 509,6 миллиона рублей, и еще 70,4 миллиона рублей должна аффилированная «Экологии-Новосибирск» компания «ЭкоТранс-Н».
В «Экологии-Новосибирск» не смогли предоставить оперативный комментарий на запрос НГС. В случае получения обратной связи материал будет дополнен.
Кстати, в арбитражном суде рассматривается еще один иск Росприроднадзора к МУП «Спецавтохозяйство» на 63 миллиона. Основания те же — неуплата задолженности за вред окружающей среде. Следующее заседание по этому делу назначено на 5 апреля.
Сегодня арбитражный суд Новосибирской области признал «Экологию-Новосибирск» банкротом.