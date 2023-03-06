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Бывшего мусорного оператора «Экология Новосибирск» признали банкротом

«Экология-Новосибирск» задолжала новому мусорному оператору полмиллиарда рублей

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В январе полиция возбудила уголовное дело из-за работы «Экологии-Новосибирск». Ущерб оценили в 30 миллионов рублей

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ООО «Экология Новосибирск», которое ранее было региональным оператором по работе с бытовыми отходами, признали банкротом.

Такое решение вынес Арбитражный суд Новосибирской области 6 марта. В отношении компании ввели конкурсное производство до 4 сентября 2023 года. Временным управляющим назначен Владислав Баряев, следует из картотеки дел.

Напомним, с 11 февраля 2023 года новым оператором по вывозу мусора в Новосибирской области стало МУП «Спецавтохозяйство». По данным мэрии Новосибирска, его предшественник, «Экология Новосибирск», задолжало МУП полмиллиарда рублей.

— Общая задолженность ООО «Экология-Новосибирск» перед МУП «САХ» за оказанные услуги по транспортированию и размещению (захоронению) отходов составляет 509,62 миллиона рублей, — сообщили НГС в пресс-службе муниципалитета.

Ранее НГС выпустил инструкцию с объяснением, как платить за вывоз ТКО новому оператору.

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