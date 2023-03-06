Бывшего мусорного оператора «Экология Новосибирск» признали банкротом

ООО «Экология Новосибирск», которое ранее было региональным оператором по работе с бытовыми отходами, признали банкротом.
Такое решение вынес Арбитражный суд Новосибирской области 6 марта. В отношении компании ввели конкурсное производство до 4 сентября 2023 года. Временным управляющим назначен Владислав Баряев, следует из картотеки дел.
Напомним, с 11 февраля 2023 года новым оператором по вывозу мусора в Новосибирской области стало МУП «Спецавтохозяйство». По данным мэрии Новосибирска, его предшественник, «Экология Новосибирск», задолжало МУП полмиллиарда рублей.
— Общая задолженность ООО «Экология-Новосибирск» перед МУП «САХ» за оказанные услуги по транспортированию и размещению (захоронению) отходов составляет 509,62 миллиона рублей, — сообщили НГС в пресс-службе муниципалитета.
Ранее НГС выпустил инструкцию с объяснением, как платить за вывоз ТКО новому оператору.