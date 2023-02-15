В Новосибирске изменился регоператор — как теперь платить за вывоз мусора?

Услуга по обращению с ТКО оказывалась «Экологией-Новосибирск» до 10 февраля 2023 года включительно. Поэтому начисления в счет «Экологии-Новосибирск» произведут с 1 по 10 февраля 2023 года включительно. Эта отразится в платежных системах с 16 февраля , поставщиком услуги будет значиться «Экология-Новосибирск».

С 11 февраля 2023 года к исполнению услуг по обращению с ТКО на территории региона приступило МУП «САХ». Следовательно, за оставшиеся 18 дней февраля жители должны оплатить в МУП «САХ». Информация о начислениях, произведенных МУП «САХ», будет отражена в платежных системах в первых числах марта 2023 года. Поставщиком услуги будет значиться МУП «САХ».



Таким образом, для каждого абонента будет два лицевых счета:

