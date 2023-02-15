В Новосибирске изменился регоператор — как теперь платить за вывоз мусора?

1
Изменится ли размер ежемесячной платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО?
Размер платы не изменится. На территории Новосибирской области ежемесячная плата за услугу по обращению с ТКО на одного человека составляет 79 рублей 9 копеек в месяц.
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2
Нужно ли физическому лицу заключать с МУП «САХ» новый договор на оказание услуг по обращению с ТКО?
Если ранее лицевой счет был открыт в «Экологии-Новосибирск», то новый договор заключать не нужно.
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3
Как будут начислять плату в феврале 2023 года?
Услуга по обращению с ТКО оказывалась «Экологией-Новосибирск» до
С 11 февраля 2023 года к исполнению услуг по обращению с ТКО на территории региона приступило МУП «САХ». Следовательно, за оставшиеся 18 дней февраля жители должны оплатить в МУП «САХ». Информация о начислениях, произведенных МУП «САХ», будет отражена в платежных системах в первых числах марта 2023 года. Поставщиком услуги будет значиться МУП «САХ».
Таким образом, для каждого абонента будет два лицевых счета:
- ООО «Экология-Новосибирск» (до погашения задолженности);
- МУП г. Новосибирска «САХ».
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4
Мне закроют лицевой счет в «Экологии-Новосибирск»?
Если у вас есть задолженность за вывоз мусора в период с
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5
Мне нужно писать заявление на открытие лицевого счета в МУП «САХ»?
Если лицевой счет был ранее открыт в «Экологии-Новосибирск», то заявление писать не нужно. Лицевой счет откроют автоматически, данные о количестве проживающих и зарегистрированных в помещении людей перенесут.
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6
Каким образом я могу оплатить коммунальную услугу по обращению с ТКО в адрес МУП «САХ»?
После открытия лицевых счетов в МУП «САХ» и начисления платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО (произойдет это в первых числах марта) произвести оплату можно будет через следующие платежные системы:
- мобильное приложение «Платосфера»;
- сайт или мобильное приложение «Квартплата+»;
- пункты приема платежей АО «Новосибирскэнергосбыт»;
- отделения «Почты России»;
- в отделениях банка ПАО Сбербанк и через подключенные автоплатежи банков. (!) Обращаем внимание на необходимость изменения параметров настройки автоплатежа за услугу по обращению с ТКО. В марте 2023 года подключите автоплатеж по л/с МУП «САХ», отключите л/с «Экологии-Новосибирск»;
- кассы партнеров системы «Город»: в банках, управляющих организациях и других агентах (полный список пунктов на сайте kvartplata).
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