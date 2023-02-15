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В Новосибирске изменился регоператор — как теперь платить за вывоз мусора?
Карточки

В Новосибирске изменился регоператор — как теперь платить за вывоз мусора?

Объясняем в 6 карточках

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До 11 февраля регоператором была «Экология-Новосибирск»

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С 11 февраля в Новосибирске сменился региональный оператор по вывозу мусора. Теперь это МУП «Спецавтохозяйство», а не «Экология-Новосибирск». Предприятие выпустило инструкцию с объяснением, как теперь платить за вывоз ТКО — публикуем ее в карточках.

1

Изменится ли размер ежемесячной платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО?

Размер платы не изменится. На территории Новосибирской области ежемесячная плата за услугу по обращению с ТКО на одного человека составляет 79 рублей 9 копеек в месяц.

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2

Нужно ли физическому лицу заключать с МУП «САХ» новый договор на оказание услуг по обращению с ТКО?

Если ранее лицевой счет был открыт в «Экологии-Новосибирск», то новый договор заключать не нужно.

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3

Как будут начислять плату в феврале 2023 года?

Услуга по обращению с ТКО оказывалась «Экологией-Новосибирск» до 10 февраля 2023 года включительно. Поэтому начисления в счет «Экологии-Новосибирск» произведут с 1 по 10 февраля 2023 года включительно. Эта отразится в платежных системах с 16 февраля, поставщиком услуги будет значиться «Экология-Новосибирск».

С 11 февраля 2023 года к исполнению услуг по обращению с ТКО на территории региона приступило МУП «САХ». Следовательно, за оставшиеся 18 дней февраля жители должны оплатить в МУП «САХ». Информация о начислениях, произведенных МУП «САХ», будет отражена в платежных системах в первых числах марта 2023 года. Поставщиком услуги будет значиться МУП «САХ».

Таким образом, для каждого абонента будет два лицевых счета:

  • ООО «Экология-Новосибирск» (до погашения задолженности);
  • МУП г. Новосибирска «САХ».

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4

Мне закроют лицевой счет в «Экологии-Новосибирск»?

Если у вас есть задолженность за вывоз мусора в период с 1 января 2019 года по 10 февраля 2023-го, то лицевой счет будет действовать, пока вы не погасите долг. Если задолженности нет, лицевой счет закроют автоматически.

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5

Мне нужно писать заявление на открытие лицевого счета в МУП «САХ»?

Если лицевой счет был ранее открыт в «Экологии-Новосибирск», то заявление писать не нужно. Лицевой счет откроют автоматически, данные о количестве проживающих и зарегистрированных в помещении людей перенесут.

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6

Каким образом я могу оплатить коммунальную услугу по обращению с ТКО в адрес МУП «САХ»?

После открытия лицевых счетов в МУП «САХ» и начисления платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО (произойдет это в первых числах марта) произвести оплату можно будет через следующие платежные системы:

  • мобильное приложение «Платосфера»;
  • сайт или мобильное приложение «Квартплата+»;
  • пункты приема платежей АО «Новосибирскэнергосбыт»;
  • отделения «Почты России»;
  • в отделениях банка ПАО Сбербанк и через подключенные автоплатежи банков. (!) Обращаем внимание на необходимость изменения параметров настройки автоплатежа за услугу по обращению с ТКО. В марте 2023 года подключите автоплатеж по л/с МУП «САХ», отключите л/с «Экологии-Новосибирск»;
  • кассы партнеров системы «Город»: в банках, управляющих организациях и других агентах (полный список пунктов на сайте kvartplata).

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