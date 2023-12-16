Миллиарды в никуда: есть ли прок от повышения цен за проезд — изучаем доходы перевозчиков в Новосибирске

В Новосибирске 23 декабря поднимется цена проезда в метро, автобусах, троллейбусах и трамваях, она составит 35 рублей. Горожане встретили новость без особой радости. Некоторые считают, что повышение тарифа не поможет улучшить транспорт, а кто-то говорит, что его и вовсе нужно полностью переводить в государственные руки. Но, судя по открытым данным, муниципальные предприятия, в отличие от частных, вынуждены работать себе в убыток. НГС изучил доходы новосибирских перевозчиков по базе RusProfile за прошлый год (свежие данные пока не опубликованы). Рассказываем, какие компании зарабатывают больше всего.
Муниципалы: выручка в плюс, прибыль — в минус
Мэрии Новосибирска принадлежат «Горэлектротранспорт», который занимается перевозками на троллейбусах и трамваях, «Новосибгорстранс», управляющий автобусными маршрутами, и МУП «Новосибирский метрополитен».
По информации RusProfile, предприятие «Горэлектротранспорт» зарегистрировано в 1992 году, сейчас им руководит Константин Прокин. Учредителем указан департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска. На сайте предприятия указано, что оно входит в структуру управления пассажирских перевозок департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.
Выручка «ГЭТ» за прошлый год составила 2,2 миллиарда рублей, то есть увеличилась на 31%. Убыток — 27 миллионов рублей, падение составило 121% по сравнению с 2021 годом.
«Новосибирский метрополитен» зарегистрирован в 1994 году, сейчас его начальник — Аркадий Чмыхайло. За прошлый год предприятие заработало 2,1 миллиарда рублей, при этом прибыль составила всего 18 тысяч рублей.
Предприятием «Новосибгортранс» руководит Роман Дронов, бывший глава департамента транспорта мэрии. Согласно сайту ЦУГАЭТ, автобусы «НГТ» работают на 18-ти маршрутах. В прошлом году выручка перевозчика составила 905 миллионов рублей, а убыток — 216 миллионов, хотя в 2021 году эти показатели сильно отличались — почти 1,7 миллиарда выручки и 128 миллионов прибыли.
Частники: топ-5 по прибыли
Среди частных перевозчиков лидером по выручке стала компания «Новосибирскпрофстрой-ПАТП-1». Она зарегистрирована в 2002 году, работает на маршрутах №6, 8, 28, 31, 52к и 98. Директор — Галина Земрова, ей принадлежит 33,4% компании. Большей частью владеет Надежда Портнягина. Женщины выступают учредителями еще четырех компаний, которые занимаются пассажирскими перевозками.
В 2022 году выручка «Новосибирскпрофстрой-ПАТП-1» составила 422 миллиона рублей, при этом чистая прибыль — всего 33 тысячи рублей.
Как и другой общественный транспорт, автобусы перевозчика не застрахованы от инцидентов. Так, в летом в автобусе №28 кондуктор разложил канцелярские кнопки на перегородке, вызвав негодование пассажиров, которые не хотели пораниться. А в ноябре студентка заявила, что на том же маршруте кондуктор обматерила ее из-за проблем с терминалом оплаты.
На следующем месте — ООО «Белмарс», зарегистрированное в 1999 году. Перевозчик работает на маршрутах №39 и 97. Компанией руководит Георгий Платоненко, учредители — Вячеслав Щербицкий, Леонид Вертков и Юрий Мирошников. Выручка компании в прошлом году составила 209 миллионов рублей, прибыль — 397 тысяч рублей.
Автобус №39 курсирует между остановками «Улица Тюленина» и «Микрорайон Чистая Слобода». Он пользуется особой популярностью у новосибирцев, и довольно часто попадает в новости. Например, в ноябре там заметили кондуктора, которая работала с котом, сидящим на плечах, а в июле там поругались кондуктор и пассажиры.
Следующая компания, «Регион-Автоцентр», работает на маршрутах №11, 14, 16 и 28. Фирма зарегистрирована в 2001 году, с 2015 года ею владеет и руководит Андрей Ходаковский. Выручка в прошлом году составила 189 миллионов рублей, прибыль — 662 тысячи рублей.
Компания «Оста» принадлежит предпринимателю Андрею Баянову, директор — Мария Сергеева. Перевозчик работает на маршруте №95, который курсирует между остановками «Цветущая Плющиха» и «ПКиО Заельцовский». Компания зарегистрирована в 2005 году. Выручка в 2022 году составила 171 миллион рублей, чистая прибыль — 46 миллионов рублей.
Один из самых громких инцидентов, который произошел в автобусе этого перевозчика, — нападение на пассажира. В июле 2021 года на остановке «Доватора» в салон зашел мужчина, который отказался платить за проезд и сел рядом с пожилой женщиной. Через некоторое время он встал, подошел к пожилому мужчине и ударил его ножом в шею. Пострадавшего доставили в больницу, нападавшего задержали.
Замыкает пятерку самых прибыльных перевозчиков по итогам прошлого года предприятие «Сибникма», которое работает на маршрутах №16, 44, 57 и 60. Компания принадлежит Сергею Харитонову. Выручка перевозчика составила 106 миллионов рублей, прибыль — 14 миллионов.
В 2018 году из автобуса №16 на площади Труда выпал пассажир, после этого ему переехало ногу, часть голени оторвало. Пострадавшего доставили в больницу. Вскоре 60-летний мужчина скончался. Компания «Оста» помогла родственникам и оплатила организацию похорон.
Выручка других перевозчиков варьируется от 11 до 98 миллионов рублей. В список не вошли индивидуальные предприниматели, так как сведений об их доходах нет в открытых источниках.
На этой неделе стало известно, что в Новосибирске планируют отменить 57 маршрутов общественного транспорта. По мнению властей, они не эффективны и дублируют уже существующие. Подобные планы вызвали негодование новосибирцев, они высказали свое мнение в комментариях.