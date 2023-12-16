Миллиарды в никуда: есть ли прок от повышения цен за проезд — изучаем доходы перевозчиков в Новосибирске

По информации RusProfile, предприятие «Горэлектротранспорт» зарегистрировано в 1992 году, сейчас им руководит Константин Прокин. Учредителем указан департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска. На сайте предприятия указано, что оно входит в структуру управления пассажирских перевозок департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.



Выручка «ГЭТ» за прошлый год составила 2,2 миллиарда рублей, то есть увеличилась на 31%. Убыток — 27 миллионов рублей, падение составило 121% по сравнению с 2021 годом.

