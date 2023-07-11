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«Отвлекали водителя»: конфликт произошел в автобусе № 39 — мужчину хотели выгнать из салона

Перепалка пассажиров с кондуктором попала на видео

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Инцидент, по словам горожан, произошел в автобусе № 39

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В Новосибирске произошел конфликт между кондуктором и пассажирами автобуса № 39. Поводом послужило то, что в салон зашел пожилой мужчина, которого некоторые хотели выгнать из автобуса.

Видео с перепалкой появилось в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком». В сообщении указано, что на площади Станиславского в автобус зашел пожилой мужчина с тростью.

— Кондуктор начала кричать на дедушку и выгонять. Пассажиры стали защищать его и предлагать оплатить проезд, так как мужчина не мог. На что кондуктор отказалась от денег и начала со всеми ругаться. Говорила, что он может занести заразу, — сообщили в телеграм-канале.

Перепалка пассажиров и кондуктора попала на видео. На нем женщина и пассажиры ругаются друг с другом. Сам мужчина, которого якобы хотели выгнать, сидел на ступеньках в задней части салона.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
По словам перевозчика, на видео попал конец конфликта

Видео: «Новосибирск с огоньком» / Telegram

Журналист НГС позвонила перевозчику ООО «Белмарс», который работает на маршруте № 39. В компании сообщили, что выясняют подробности ситуации.

— Вины кондуктора нет, подняли бунт пассажиры. Кондуктор сидела на рабочем месте, на нее все набросились. Она его не выгоняла, выгоняли его пассажиры. Сняли концовку, когда она ополчилась на всех. Мужчина пах, пассажиры отвлекали водителя от управления автобусом, — сообщила диспетчер перевозчика.

Недавно в Новосибирске школьнику стало плохо в автобусе, когда он ехал на экзамен. Учитель, сопровождавшая ребенка, попросила кондуктора и водителя открыть дверь, но они отказались, ссылаясь на штраф.

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