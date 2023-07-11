«Отвлекали водителя»: конфликт произошел в автобусе № 39 — мужчину хотели выгнать из салона

Видео с перепалкой появилось в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком». В сообщении указано, что на площади Станиславского в автобус зашел пожилой мужчина с тростью.

— Кондуктор начала кричать на дедушку и выгонять. Пассажиры стали защищать его и предлагать оплатить проезд, так как мужчина не мог. На что кондуктор отказалась от денег и начала со всеми ругаться. Говорила, что он может занести заразу, — сообщили в телеграм-канале.