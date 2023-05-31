«Оценили жизнь ребенка в 5 тысяч рублей»: водитель отказался открыть дверь автобуса, когда ребенку стало плохо в салоне

В Новосибирске школьнику стало плохо в автобусе, когда он ехал на экзамен. Учитель, сопровождавшая ребенка, попросила кондуктора и водителя открыть дверь, чтобы проветрить общественный транспорт, но они отказались, сославшись на штраф в 5 тысяч рублей. Об этом в группе «Ключ-Камышенское плато | Новосибирск» во «ВКонтакте» сообщила очевидец Альбина Сосновских.
Позже сибирячка рассказала НГС, что инцидент произошел 30 мая в автобусе
— Ехала утром на работу, не могу сказать даже, на какой остановке сели дети. Просто услышала после остановки «Октябрьский универмаг», что женщина говорит, что ребенку плохо, и просит открыть дверь. Я сидела у окна и не видела, только слышала, что много кто стал говорить, чтобы открыли дверь, так как ребенок падает в обморок. Педагог, видимо, надеясь, что откроют, сказала другим детям, чтобы они ехали до метро и ее там ждали. Но дверь не открыли, кондуктор просто огрызнулась в ответ: «Это стоит 5000». Оценили жизнь ребенка в 5000 рублей. Педагог сказала: «Я оплачу». Но реакции не последовало. На остановке «ГПНТБ» педагог с ребенком вышли. Я не знаю, что было дальше с ребенком, так как поехала дальше, — рассказала Альбина.
Другой читатель НГС пояснил, что у водителя была возможность открыть дверь и проветрить автобус, но делать этого он не стал.
— В начале девятого ехал в автобусе номер
Мэрия Новосибирска отреагировала на ситуацию и оставила комментарий под постом.
— Для того чтобы разобраться в инциденте, информация направлена в департамент транспорта и дорожно-благотворительного комплекса. Специалисты рассмотрят ситуацию и постараются подготовить ответ до 7 июня, — пояснили в муниципалитете.
Корреспонденты НГС связались с перевозчиком, он пояснил, что прокомментирует ситуацию позже. Однако после перестал выходить на связь с журналистами.
Ранее сибирячка заявила, что ее сына высадили из автобуса в Академгородке. Но позже выяснилось, что ребенок обманул родителей.