«Оценили жизнь ребенка в 5 тысяч рублей»: водитель отказался открыть дверь автобуса, когда ребенку стало плохо в салоне

— Ехала утром на работу, не могу сказать даже, на какой остановке сели дети. Просто услышала после остановки «Октябрьский универмаг», что женщина говорит, что ребенку плохо, и просит открыть дверь. Я сидела у окна и не видела, только слышала, что много кто стал говорить, чтобы открыли дверь, так как ребенок падает в обморок. Педагог, видимо, надеясь, что откроют, сказала другим детям, чтобы они ехали до метро и ее там ждали. Но дверь не открыли, кондуктор просто огрызнулась в ответ: «Это стоит 5000». Оценили жизнь ребенка в 5000 рублей. Педагог сказала: «Я оплачу». Но реакции не последовало. На остановке «ГПНТБ» педагог с ребенком вышли. Я не знаю, что было дальше с ребенком, так как поехала дальше, — рассказала Альбина.

