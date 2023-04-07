«Обманул родителей»: сибирячка заявила, что ее сына высадили из автобуса в Академгородке — а потом узнала, что это не так

Накануне мать рассказала корреспонденту НГС о несправедливости, с которой якобы столкнулся ее ребенок. По версии мальчика, он сел в салон общественного транспорта на остановке «Морской проспект», но не смог оплатить проезд транспортной картой, так как терминал был без батареек. Как далее следовало из рассказа мальчика, его высадили из автобуса на остановке «Институт ядерной физики».