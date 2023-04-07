«Обманул родителей»: сибирячка заявила, что ее сына высадили из автобуса в Академгородке — а потом узнала, что это не так

В Новосибирске местная жительница узнала, что ее сын обманул ее, сказав, что его высадили из автобуса №52к в Академгородке.
Накануне мать рассказала корреспонденту НГС о несправедливости, с которой якобы столкнулся ее ребенок. По версии мальчика, он сел в салон общественного транспорта на остановке «Морской проспект», но не смог оплатить проезд транспортной картой, так как терминал был без батареек. Как далее следовало из рассказа мальчика, его высадили из автобуса на остановке «Институт ядерной физики».
Сегодня утром женщина снова связалась с редакцией и объяснила, что связалась с перевозчиком и посмотрела видео. Как оказалось, мальчика никто не высаживал.
В компании «Новосибирскпрофстрой-ПАТП-1», занимающейся обслуживанием маршрута общественного транспорта, корреспонденту НГС сообщили, что ребенок доехал до нужной ему остановки.
По словам заместителя директора по эксплуатации предприятия Андрея Голышева, специалисты организации посмотрели видео, на котором зафиксирована поездка несовершеннолетнего.
— Видео сняли, по кадрам четко видно, как мальчик сел в автобус на Морском проспекте, доехал до остановки на улице Демакова и вышел, — сказал Андрей Голышев. — Никто его не высаживал, видно по записи, как он подошел к водителю, хотел рассчитаться картой, но терминал был сломан. Водитель сказал: «Садись, езжай», и он доехал до нужной ему остановки и вышел.
Представитель компании-перевозчика подтвердил, что специалисты направили матери ребенка видео происшествия.
— У нас объявление в автобусе висит, что, если терминал не работает, мы людей возим бесплатно, — отметил Андрей Голышев. — Ребенок дал недостоверную информацию, обманул родителей. В итоге получилось, что этим вопросом заинтересовался Следственный комитет.
В середине марта женщина обвинила водителя автобуса в том, что он высадил ее 9-летнего сына посреди дороги. Перевозчик уверен, что ребенок придумал историю, чтобы погулять.