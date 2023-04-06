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«Терминал без батареек»: мать заявила, что ее ребенка высадили из автобуса в Новосибирске

Перевозчик начал проверку инцидента

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Инцидент произошел вечером 5 апреля

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Жительница Новосибирска Лидия заявила, что водитель автобуса высадил ее 10-летнего сына из салона вечером. По словам женщины, инцидент произошел вечером 5 апреля в Академгородке.

Лидия рассказала о произошедшем корреспонденту НГС. По ее словам, 10-летний ребенок возвращался вечером домой со школы и сел в автобус № 52к на остановке «Морской проспект». Школьник не смог оплатить проезд транспортной картой.

— Ребенка высадили из автобуса на остановке «Институт ядерной физики» из-за того, что терминал был без батареек. Через него ребенок не смог провести оплату, — сообщила НГС Лидия. — Деньги при себе были, но оплачивать он отказался, раз есть социальный проездной.

Сибирячка уточнила, что в общественном транспорте отсутствовал кондуктор, и из автобуса ребенка высадил водитель. В результате несовершеннолетний мальчик ждал другой транспорт.

На сайте МКУ ЦУГАЭТ указано, что маршрутом № 52к занимается предприятие ООО «Новосибирскпрофстрой-ПАТП-1». НГС связался с представителем компании с просьбой прокомментировать ситуацию. Как сообщил корреспонденту издания заместитель директора по эксплуатации предприятия Андрей Долышев, мама ребенка звонила в компанию.

— Мы с ней разговаривали, я сказал, что будем разбираться. Снимем видеонаблюдение и будем смотреть. В автобусе маршрута № 52к, который мы обслуживаем, висит объявление, что если не работает терминал, пассажир едет бесплатно. А детей вообще категорически запрещено законом высаживать из салона, водители проинструктированы, — сказал специалист. — Водитель клянется, что такого не было. Снимем видеонаблюдение и будем смотреть, было ли это в действительности так.

В середине марта женщина обвинила водителя автобуса в том, что он высадил ее 9-летнего сына посреди дороги. Перевозчик уверен, что ребенок придумал историю, чтобы погулять.

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