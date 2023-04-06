«Терминал без батареек»: мать заявила, что ее ребенка высадили из автобуса в Новосибирске

Жительница Новосибирска Лидия заявила, что водитель автобуса высадил ее
Лидия рассказала о произошедшем корреспонденту НГС. По ее словам,
— Ребенка высадили из автобуса на остановке «Институт ядерной физики» из-за того, что терминал был без батареек. Через него ребенок не смог провести оплату, — сообщила НГС Лидия. — Деньги при себе были, но оплачивать он отказался, раз есть социальный проездной.
Сибирячка уточнила, что в общественном транспорте отсутствовал кондуктор, и из автобуса ребенка высадил водитель. В результате несовершеннолетний мальчик ждал другой транспорт.
На сайте МКУ ЦУГАЭТ указано, что маршрутом
— Мы с ней разговаривали, я сказал, что будем разбираться. Снимем видеонаблюдение и будем смотреть. В автобусе маршрута
В середине марта женщина обвинила водителя автобуса в том, что он высадил ее