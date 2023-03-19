«Водитель сказал, что дальше не поедет»: мама заявила, что ее 9-летнего сына высадили из автобуса на полпути

— Мама может обратиться к нам, мы вызовем этого водителя и проведем очную ставку с мамой и ребенком. Если ребенок действительно укажет на водителя, мол, да, он меня высадил, мы все признаем. Но вообще такие истории мы слышим регулярно, по два раза в день, — заявил Александр Второв.

Ранее НГС писал о том, что водитель маршрутки высадил 12-летнего мальчика в незнакомом месте. Проверку инцидента начали следователи СК.