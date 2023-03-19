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«Водитель сказал, что дальше не поедет»: мама заявила, что ее 9-летнего сына высадили из автобуса на полпути

Перевозчик уверен, что ребенок придумал историю, чтобы погулять

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Ольга Ушакова уверена: ее сын был последним пассажиром и водитель поленился везти ребенка. Перевозчик уверен, что женщина зря доверяет рассказам сына

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Сибирячка Ольга Ушакова обвинила водителя автобуса в том, что он высадил ее маленького сына посреди дороги, не доехав до конечной остановки. Инцидент произошел вечером 17 марта.

По словам женщины, в половине девятого вечера ее 9-летний сын возвращался с тренировки на автобусе № 43 Микрорайон «Чистая слобода» — «Белые росы», но до конечной остановки ЖК «Белые Росы» доехать не смог:

— Водитель сказал ребенку, что будет разворачиваться и дальше не поедет. Ему пришлось выйти и идти пешком по трассе. Телефон у него сел, пришел домой заплаканный, — возмутилась женщина.

По словам Ольги Ушаковой, ее сын растерялся и не записал номер автобуса, но в понедельник она намерена выяснить, какой именно водитель высадил ее сына. Сибирячка уверена, что подобные случаи происходят на 43-м маршруте постоянно, в частности, аналогичная история уже происходила с сыном ее соседей.

По данным сервиса ЦУГАЭТ, маршрут № 43 в Новосибирске обслуживают два перевозчика — ООО «Адамант-1» и ИП Татьяна Кривошапова.

Индивидуальная предпринимательница заверила журналистов, что к инциденту с высаженным ребенком причастна быть не может: на маршруте № 43 у нее работает только один автобус и он сейчас в ремонте.

Представитель второго перевозчика, ООО «Адамант-1», усомнился, что инцидент вообще имел место:

— Скорее всего, дело в том, что ребенок захотел где-то погулять и придумал такую историю. Мы с такими баснями сталкиваемся постоянно, — заявил заместитель директора по связям с общественностью компании Александр Второв. — Автопарк находится на улице Толмачевской, и если автобусу вечером ехать в парк, он как раз идет через конечную остановку, потому что он там ставит отметку об окончании маршрута.

По словам представителя компании-перевозчика, в случае если бы водитель действительно высадил на полдороге маленького ребенка, его родителям нужно было обратиться в диспетчерскую, чего Ольга Ушакова не сделала.

— Мама может обратиться к нам, мы вызовем этого водителя и проведем очную ставку с мамой и ребенком. Если ребенок действительно укажет на водителя, мол, да, он меня высадил, мы все признаем. Но вообще такие истории мы слышим регулярно, по два раза в день, — заявил Александр Второв.

Ранее НГС писал о том, что водитель маршрутки высадил 12-летнего мальчика в незнакомом месте. Проверку инцидента начали следователи СК.

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