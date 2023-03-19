«Водитель сказал, что дальше не поедет»: мама заявила, что ее 9-летнего сына высадили из автобуса на полпути

Сибирячка Ольга Ушакова обвинила водителя автобуса в том, что он высадил ее маленького сына посреди дороги, не доехав до конечной остановки. Инцидент произошел вечером 17 марта.
По словам женщины, в половине девятого вечера ее
— Водитель сказал ребенку, что будет разворачиваться и дальше не поедет. Ему пришлось выйти и идти пешком по трассе. Телефон у него сел, пришел домой заплаканный, — возмутилась женщина.
По словам Ольги Ушаковой, ее сын растерялся и не записал номер автобуса, но в понедельник она намерена выяснить, какой именно водитель высадил ее сына. Сибирячка уверена, что подобные случаи происходят на
По данным сервиса ЦУГАЭТ, маршрут
Индивидуальная предпринимательница заверила журналистов, что к инциденту с высаженным ребенком причастна быть не может: на маршруте
Представитель второго перевозчика, ООО «Адамант-1», усомнился, что инцидент вообще имел место:
— Скорее всего, дело в том, что ребенок захотел где-то погулять и придумал такую историю. Мы с такими баснями сталкиваемся постоянно, — заявил заместитель директора по связям с общественностью компании Александр Второв. — Автопарк находится на улице Толмачевской, и если автобусу вечером ехать в парк, он как раз идет через конечную остановку, потому что он там ставит отметку об окончании маршрута.
По словам представителя компании-перевозчика, в случае если бы водитель действительно высадил на полдороге маленького ребенка, его родителям нужно было обратиться в диспетчерскую, чего Ольга Ушакова не сделала.
— Мама может обратиться к нам, мы вызовем этого водителя и проведем очную ставку с мамой и ребенком. Если ребенок действительно укажет на водителя, мол, да, он меня высадил, мы все признаем. Но вообще такие истории мы слышим регулярно, по два раза в день, — заявил Александр Второв.
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