«Это заяц?»: новосибирцы заметили кота в автобусе — он сидел на плече у кондуктора

В Новосибирске пассажиры автобуса заметили кота, который сидел на плече у кондуктора. Как рассказал НГС очевидец Данил, специалист находился в транспорте с животным и принимал оплату новосибирцев за проезд.
Молодой человек уточнил, что инцидент произошел днем 26 ноября. Он зашел в автобус и оплатил проезд, после чего сел в транспорте. Кондуктор в тот момент работал без животного.
— Через какое-то время кондуктор шла в автобусе уже с котом на плече. Люди спрашивали: «Это заяц?», кондуктор ответила им, что да. Все смеялись и улыбались, — рассказал Данил. — Я попросил кондуктора подойти и погладил кота. Очень позитивный специалист и добрый кот.
Данил уточнил, что ранее не видел кота в салоне автобуса, но добавил, что замечал кондуктора в другие поездки на пассажирском транспорте. Перевозчиком маршрута №39 выступает ООО «Белмарс». Журналист позвонил в организацию с просьбой прокомментировать работу сотрудника с животным, но ему ответили, что «в первый раз об этом слышат».
В феврале новосибирцы заметили в трамвае овчарку без хозяина. После поездки собака вышла из транспорта и потерялась.