Потерянная овчарка проехала несколько остановок на трамвае №13 — печальное видео

В Новосибирске вчера, 1 февраля, вечером в трамвае №13 заметили овчарку без хозяина. Она ехала на сидениях и, как отмечают очевидцы, была очень грустной.

В группу «Потеряшка-НСК. Потерянные животные. Новосибирск» видео выложила Ольга Оконечникова. Как отмечает Ольга, ошейника на собаке нет.