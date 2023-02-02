Потерянная овчарка проехала несколько остановок на трамвае №13 — печальное видео

В Новосибирске вчера, 1 февраля, вечером в трамвае №13 заметили овчарку без хозяина. Она ехала на сидениях и, как отмечают очевидцы, была очень грустной.
В группу «Потеряшка-НСК. Потерянные животные. Новосибирск» видео выложила Ольга Оконечникова. Как отмечает Ольга, ошейника на собаке нет.
— Моя коллега просто ехала с собакой какое-то время в одном трамвае. Кондуктор сказала, что собака потерялась, но никто ее не выгонял. Очень спокойная и идёт на контакт, — рассказала Ольга.
Утром овчарку уже несколько раз видели в Октябрьском районе. Жительница Октябрьского района Марина Рыжова рассказала НГС, что собака пыталась забежать в школу №19, которая расположена на Бориса Богаткова.
— В 7:40 была в школе не успела её забрать, собака убежала. На Никитина писали, что бегает, скорее всего, она. Я ее гладила и из школы помогала выводить, потом она снова в школу забежала. Я ушла за поводком, пришла через 15 минут, а ее уже выгнали, походила вокруг не нашла, — поделилась Марина.
Судя по внешнему виду собаки, она провела на улице уже несколько дней, считает Марина.
В депо трамвая №13 диспетчер сообщила корреспонденту НГС, что никакой информации об овчарке нет.
В Новосибирске в конце января эвакуировали собаку с острова Отдыха на Оби напротив улицы Второй Обской — за животным на аэроботе отправились спасатели МАСС. Следил за спасательной операцией фотограф НГС.