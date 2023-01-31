«Мы слышим, как она воет»: собака застряла на острове на Оби — фоторепортаж с ее спасения

В Новосибирске эвакуировали собаку с острова Отдыха на Оби напротив улицы Второй Обской — за животным на аэроботе отправились спасатели МАСС. Следил за спасательной операцией фотограф НГС.
Местные жители заметили животное вчера, 30 января. Собака бегала по глубоким сугробам, а над ней летали вороны. Сообщение о бедственном положении пса выложили в группе «Зоопомощь (Новосибирск) от "Потеряшка-НСК"».
Жители Новосибирска и зооволонтеры присоединились к поискам решения проблемы. Кто-то предлагал заказать лодку, некоторые искали по своим знакомым и помогали обзванивать спасательные службы. Утром 31 января Анна Нагибина написала Дмитрию Фокину, начальнику спасателей МАСС, который сказал, что спасатели приедут на помощь животному в течение часа.
— Вчера увидела пост, что собака бегает по острову в компании ворон. Люди обращались во все службы спасения, но результата не было. Сегодня наконец-то откликнулись спасатели МАСС и сказали, что экипаж выехал. Непонятно было, насколько она дикая. Мы слышим, что она воет. Нам остается решить, что с собакой после делать, — поделилась Анна.
Анна Нагибина от лица волонтеров несколько раз поблагодарила спасателей. Один из волонтеров Сергей забрал животное к себе на передержку. Зоозащитники будут заниматься лечением животного и поиском нового дома.
Как рассказали спасатели МАСС у себя в соцсетях, неравнодушные новосибирцы завалили информационные сети призывами о помощи животному.
— Спасатели МАСС откликнулись на просьбы граждан и на поиски погибающего животного отправили аэробот со спасателями. В результате поисковых работ животное было найдено. Обессиленную собаку спасатель в буквальном смысле на руках донес до аэробота, где пес был отогрет и доставлен на сушу, — рассказали в пресс-службе МАСС.
В Новосибирске пожарные спасли 8 кроликов из горящего сарая на улице Декоративной в Калининском районе. Инцидент произошел 24 января в 5 часов вечера.