«Мы слышим, как она воет»: собака застряла на острове на Оби — фоторепортаж с ее спасения

— Вчера увидела пост, что собака бегает по острову в компании ворон. Люди обращались во все службы спасения, но результата не было. Сегодня наконец-то откликнулись спасатели МАСС и сказали, что экипаж выехал. Непонятно было, насколько она дикая. Мы слышим, что она воет. Нам остается решить, что с собакой после делать, — поделилась Анна.



Анна Нагибина от лица волонтеров несколько раз поблагодарила спасателей. Один из волонтеров Сергей забрал животное к себе на передержку. Зоозащитники будут заниматься лечением животного и поиском нового дома.