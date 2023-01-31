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«Мы слышим, как она воет»: собака застряла на острове на Оби — фоторепортаж с ее спасения

Новосибирцы завалили соцсети сообщения о бедственном положении животного

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Пес провел как минимум одну ночь, бегая по сугробам

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В Новосибирске эвакуировали собаку с острова Отдыха на Оби напротив улицы Второй Обской — за животным на аэроботе отправились спасатели МАСС. Следил за спасательной операцией фотограф НГС.

Местные жители заметили животное вчера, 30 января. Собака бегала по глубоким сугробам, а над ней летали вороны. Сообщение о бедственном положении пса выложили в группе «Зоопомощь (Новосибирск) от "Потеряшка-НСК"».

Как оказалось животное на острове, непонятно

Как оказалось животное на острове, непонятно

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Жители Новосибирска и зооволонтеры присоединились к поискам решения проблемы. Кто-то предлагал заказать лодку, некоторые искали по своим знакомым и помогали обзванивать спасательные службы. Утром 31 января Анна Нагибина написала Дмитрию Фокину, начальнику спасателей МАСС, который сказал, что спасатели приедут на помощь животному в течение часа.

Спасатели после того, как поймали собаку, несли ее до лодки на руках

Спасатели после того, как поймали собаку, несли ее до лодки на руках

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— Вчера увидела пост, что собака бегает по острову в компании ворон. Люди обращались во все службы спасения, но результата не было. Сегодня наконец-то откликнулись спасатели МАСС и сказали, что экипаж выехал. Непонятно было, насколько она дикая. Мы слышим, что она воет. Нам остается решить, что с собакой после делать, — поделилась Анна.

Анна Нагибина от лица волонтеров несколько раз поблагодарила спасателей. Один из волонтеров Сергей забрал животное к себе на передержку. Зоозащитники будут заниматься лечением животного и поиском нового дома.

Животное пошло на руки к спасателям

Животное пошло на руки к спасателям

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Как рассказали спасатели МАСС у себя в соцсетях, неравнодушные новосибирцы завалили информационные сети призывами о помощи животному.

— Спасатели МАСС откликнулись на просьбы граждан и на поиски погибающего животного отправили аэробот со спасателями. В результате поисковых работ животное было найдено. Обессиленную собаку спасатель в буквальном смысле на руках донес до аэробота, где пес был отогрет и доставлен на сушу, — рассказали в пресс-службе МАСС.

На берегу спасенную собаку уже ждали волонтеры

На берегу спасенную собаку уже ждали волонтеры

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Собаку спасала команда из трех человек

Собаку спасала команда из трех человек

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Один из волонтеров Сергей забрал собаку к себе на передержку

Один из волонтеров Сергей забрал собаку к себе на передержку

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Животное замерзло, но стоять на лапах может

Животное замерзло, но стоять на лапах может

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В Новосибирске пожарные спасли 8 кроликов из горящего сарая на улице Декоративной в Калининском районе. Инцидент произошел 24 января в 5 часов вечера.

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