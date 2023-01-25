В Новосибирске пожарные спасли 8 кроликов из горящего помещения на Декоративной

В Новосибирске пожарные спасли 8 кроликов из горящего сарая на улице Декоративной в Калининском районе. Инцидент произошел 24 января в 5 часов вечера.



Как рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС, спасатели оказались на месте возгорания спустя восемь минут после вызова — и обнаружили, что возле частного дома горят сараи, а огонь угрожает перекинуться на жилое строение. За 9 минут пожарные потушили открытый огонь и вынесли на свежий воздух животных.