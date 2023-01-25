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В Новосибирске пожарные спасли 8 кроликов из горящего помещения на Декоративной

Пожар произошел возле частного дома

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В пожаре не пострадали ни люди, ни кролики

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В Новосибирске пожарные спасли 8 кроликов из горящего сарая на улице Декоративной в Калининском районе. Инцидент произошел 24 января в 5 часов вечера.

Как рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС, спасатели оказались на месте возгорания спустя восемь минут после вызова — и обнаружили, что возле частного дома горят сараи, а огонь угрожает перекинуться на жилое строение. За 9 минут пожарные потушили открытый огонь и вынесли на свежий воздух животных.

Во время тушения пожарные также спасли от огня и дыма восьмерых кроликов, которые находились в горящем строении, рассказал начальник пресс-службы ведомства Павел Винаков.

Площадь пожара составила 35 кв. м.

На то, чтобы потушить открытый огонь, пожарным потребовалось всего 9 минут

На то, чтобы потушить открытый огонь, пожарным потребовалось всего 9 минут

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В МЧС добавили, что на тушении пожара работали 8 спасателей, использовалось две спецмашины.

Ранее НГС писал о том, как пожарные спасли из горящего дома школьницу и двух котов. Из-за сильного задымления девочка и ее питомцы не могли выбраться на улицу.

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