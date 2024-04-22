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Он и она подробности Сексотерапевт рассказал, сколько нужно секса в браке, чтобы дело не дошло до развода

Сексотерапевт рассказал, сколько нужно секса в браке, чтобы дело не дошло до развода

Бывает так, что партнер всё еще хочет интима — просто не с вами

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Не стоит навязывать себе конкретного сексуального поведения, считает эксперт

Секс — одна из излюбленных тем для шуток в сериалах и комедиях. Но, если верить психологам, в реальной жизни всё складывается не так весело: интимные отношения стали одной из самых частых проблем, с которой приходят пары на семейную терапию. И один из главных вопросов, который возникает у партнеров, — «сколько нужно заниматься сексом в браке?».

Если подходить к вопросу с сугубо медицинской точки зрения, то репродуктологи называют нормой занятия сексом два раза в неделю. Однако семейных психотерапевт Владимир Дашевский считает, что не стоит равнять все семьи под одну гребенку и назначать единый план по интиму на все пары.

— В действительности никто не может сказать, сколько в конкретной паре должно быть секса, — считает Владимир Дашевский. — У каждого из нас могут быть разные запросы, и у каждой пары они могут быть разными.

Владимир Дашевский — кандидат психологических наук, психотерапевт, системный семейный терапевт, IFS- EMDR-практик, сексотерапевт, автор книги «Цветы эгоизма».

Эксперт подчеркнул, что каждого человека разные потребности: одному и день прожить без секса нелегко, а другому ежемесячной близости оказывается вполне достаточно. И если в паре сошлись два человека с одинаковыми сексуальными запросами, то всё у них будет нормально.

Но даже в таком случае у одного из супругов может измениться сексуальное желание. На это влияет множество факторов: начиная от стресса и болезней и заканчивая гормональным циклом или проблемами в отношениях.

— Нужно еще разделять желание заниматься сексом и желание заниматься сексом c конкретным человеком, — подчеркнул Владимир Дашевский, — Потому что может быть с точки зрения репродуктологии у человека всё нормально, но в паре в этот момент есть какие-то сложности.

И в моменты, когда напряжение в паре на высоте, тем более не стоит требовать от партнера интимной близости. В первую очередь нужно научиться разговаривать со своим любимым человеком и не превращать секс в очередной «скелет в шкафу».

О том, почему нам так тяжело обсуждать интимные моменты с, казалось бы, самым близким человеком, об эгоизме в отношениях и «серийной моногамии» — читайте в большом интервью с Владимиром Дашевским.

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