Сексотерапевт рассказал, сколько нужно секса в браке, чтобы дело не дошло до развода

Не стоит навязывать себе конкретного сексуального поведения, считает эксперт Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Секс — одна из излюбленных тем для шуток в сериалах и комедиях. Но, если верить психологам, в реальной жизни всё складывается не так весело: интимные отношения стали одной из самых частых проблем, с которой приходят пары на семейную терапию. И один из главных вопросов, который возникает у партнеров, — «сколько нужно заниматься сексом в браке?».



Если подходить к вопросу с сугубо медицинской точки зрения, то репродуктологи называют нормой занятия сексом два раза в неделю. Однако семейных психотерапевт Владимир Дашевский считает, что не стоит равнять все семьи под одну гребенку и назначать единый план по интиму на все пары.

— В действительности никто не может сказать, сколько в конкретной паре должно быть секса, — считает Владимир Дашевский. — У каждого из нас могут быть разные запросы, и у каждой пары они могут быть разными.

Владимир Дашевский — кандидат психологических наук, психотерапевт, системный семейный терапевт, IFS- EMDR-практик, сексотерапевт, автор книги «Цветы эгоизма».



Эксперт подчеркнул, что каждого человека разные потребности: одному и день прожить без секса нелегко, а другому ежемесячной близости оказывается вполне достаточно. И если в паре сошлись два человека с одинаковыми сексуальными запросами , то всё у них будет нормально.



Но даже в таком случае у одного из супругов может измениться сексуальное желание . На это влияет множество факторов: начиная от стресса и болезней и заканчивая гормональным циклом или проблемами в отношениях.

— Нужно еще разделять желание заниматься сексом и желание заниматься сексом c конкретным человеком, — подчеркнул Владимир Дашевский, — Потому что может быть с точки зрения репродуктологии у человека всё нормально, но в паре в этот момент есть какие-то сложности.



И в моменты, когда напряжение в паре на высоте, тем более не стоит требовать от партнера интимной близости. В первую очередь нужно научиться разговаривать со своим любимым человеком и не превращать секс в очередной «скелет в шкафу».