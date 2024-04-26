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Политика ФОМ опубликовал данные опроса о доверии россиян президенту

ФОМ опубликовал данные опроса о доверии россиян президенту

Его провели с 19 по 21 апреля среди 1,5 тысяч человек

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Опрос показал, что 80% населения довольны работой главы государства


Уровень доверия россиян к Владимиру Путину изменился. По данным фонда «Общественное мнение», он снизился на 3 процентных пункта и составил в итоге 79%.

— Также большинство населения — 80% — уверено, что президент хорошо выполняет свою работу. Положительную оценку работы правительства дали 55% участников опроса (минус 4 п.п.), а о том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 55% опрошенных, — сообщили в соцслужбе.

Уровень поддержки «Единой России» снизился на 8 процентных пунктов и составил 46%, КПРФ — 8% (плюс 2 процентных пункта), ЛДПР — 8%, это показатель остался без изменений. Уровень поддержки «Справедливой России — За правду» и «Новых людей» составил 3% и 4% соответственно, в каждом случае партии прибавили по одному процентному пункту.

* опрос провели 19–21 апреля среди 1,5 тысяч россиян

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