ФОМ опубликовал данные опроса о доверии россиян президенту

Опрос показал, что 80% населения довольны работой главы государства Источник: kremlin.ru













Уровень доверия россиян к Владимиру Путину изменился. По данным фонда «Общественное мнение», он снизился на 3 процентных пункта и составил в итоге 79%.



— Также большинство населения — 80% — уверено, что президент хорошо выполняет свою работу. Положительную оценку работы правительства дали 55% участников опроса (минус 4 п.п.), а о том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 55% опрошенных, — сообщили в соцслужбе.



Уровень поддержки «Единой России» снизился на 8 процентных пунктов и составил 46%, КПРФ — 8% (плюс 2 процентных пункта), ЛДПР — 8%, это показатель остался без изменений. Уровень поддержки «Справедливой России — За правду» и «Новых людей» составил 3% и 4% соответственно, в каждом случае партии прибавили по одному процентному пункту.