«Хочется пожить для себя»: расхититель женских сердец и вечный холостяк Егор Крид объявил об остановке карьеры

Егор Крид известен такими песнями, как «Холостяк», «Сердцеедка», «Бигуди», «Зажигалка», «Цвет настроения черный» и другими Источник: Telegram-канал Егор Крид











Егор Крид объявил о приостановке своей музыкальной карьеры — о своем намерении он сообщил в одном из своих стримов. Рэп и хип-хоп исполнитель признался, что устал от спешки, хочет пожить для себя, завести семью.



— Может, этот альбом выпустить и больше музло не писать? Уйти из музыки полностью или взять перерыв какой-нибудь на 1–2 года. Просто хочется пожить для себя и потом выпустить через несколько лет еще один альбом, — сказал музыкант. Егор Крид отметил, что ему интересно заняться продюсированием, развивать других артистов и иногда выпускать песни для себя.

Егор Крид начал сольную карьеру в 2011 году. Сначала он взял для себя псевдоним KReeD, но в итоге передумал. Настоящее имя Егор Булаткин. Исполнитель вырос в музыкальной семье — мама занималась вокалом, а папа играл в группе. С юных лет Егор Крид писал песни, в большей степени о любви и проблемах взаимоотношений между людьми.

Известность к Егору Криду пришла в момент сотрудничества с компанией Black Star. Егор Крид записал кавер на песню Тимати «Не сходи с ума» и его заметил один из руководителей лейбла. В 2015 году Крид выпустил альбом «Холостяк», большая часть треков из которого была посвящена певице Нюше, с которой Егор состоял в отношениях. В 2019 году контракт с Black Star закончился, и Егор Крид занялся своей карьерой самостоятельно.

Егор Крид считается завидным холостяком — в 2020 году он занял первое место в журнале Forbes по доходам среди артистов, заработав 6,9 млн долларов. Музыкант даже участвовал в «Холостяке», где в финале выбрал модель Дарью Клюкину. Но после проекта пути звезд разошлись. Артист так и не встретил ту самую. Сейчас музыкант живет в США.