Успешные, богатые, свободные: 5 самых завидных холостяков России

Слухи об отношениях сына Аркадия Новикова раздували в первую очередь благодаря постам самих избранниц Николая и слитым в Сеть кадрам. Сам холостяк никогда не комментировал свою личную жизнь, а его странички в соцсетях закрыты для посторонних.



Егор Крид

Егора Крида по праву можно считать одним из самых завидных холостяков России. Имя этого музыканта, актера и блогера слышал каждый, а в симпатиях к артисту признаются и другие знаменитости. Например, совсем недавно МакSим вышла с Егором Кридом на сцену, а потом написала в соцсетях, что понимает, почему девочки сходят по нему с ума.