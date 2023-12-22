Успешные, богатые, свободные: 5 самых завидных холостяков России

У этих мужчин нет недостатков: они красивые, успешные, молодые и богатые. И еще — неженатые. Хотя некоторые из них говорят, что отношения только мешают развиваться, мы в таких заявлениях видим небольшое лукавство. Ну правда, может, они просто еще ту самую не нашли? А ну-ка, девушки, давайте поможем этим парням определиться!
Никита Новиков
С таким мужчиной ни одна девушка не останется голодной. Сын олигарха Аркадия Новикова решил пойти по стопам отца и посвятить себя ресторанному бизнесу — наследник знаменитого ресторатора открыл первую бургерную #Farш еще в 2019 году, а через год создал новый кулинарный проект Lavocado.
В прошлом о романтических похождениях юного наследника ресторатора писали все СМИ: в 2015-м Никита встречался с дочерью теннисиста Евгения Кафельникова — Алесей, девушка даже называла своего парня мужем. Но всего через год пара рассталась, и слухи о новых романах Никиты повалили один за другим. Сплетники приписывали сыну олигарха роман с дочерью миллиардера Зияда Манасира — Дианой, с танцовщицей Дарьей Нелиной, а также с блогершей Марией Лист.
Слухи об отношениях сына Аркадия Новикова раздували в первую очередь благодаря постам самих избранниц Николая и слитым в Сеть кадрам. Сам холостяк никогда не комментировал свою личную жизнь, а его странички в соцсетях закрыты для посторонних.
Егор Крид
Егора Крида по праву можно считать одним из самых завидных холостяков России. Имя этого музыканта, актера и блогера слышал каждый, а в симпатиях к артисту признаются и другие знаменитости. Например, совсем недавно МакSим вышла с Егором Кридом на сцену, а потом написала в соцсетях, что понимает, почему девочки сходят по нему с ума.
— Он действительно талантливый и красивый. Зараза, — поделилась МакSим впечатлениями от выступления с Кридом.
Егор Крид не только талантливый и красивый, но еще невероятно популярный — по версии Forbes он находится на 11-м месте в рейтинге самых успешных звезд в России.
Но, несмотря на то, что Егора Крида знают, пожалуй, все девушки России, он так и не смог найти ту самую. Музыкант даже участвовал в «Холостяке», где в финале выбрал модель Дарью Клюкину. Но после проекта пути звезд разошлись.
Аркадий Абрамович
Аркадий Абрамович — наследник одного из самых известных олигархов России — Романа Абрамовича. Перспективному жениху в этом году исполнилось 30 лет.
Аркадий решил пойти по стопам отца. Чтобы набраться знаний и опыта, он отправился учиться в Северо-Восточный университет Бостона. В студенческие годы наследник уже пробовал себя в бизнесе, а в 19 лет он отправился на стажировку в лондонский офис «ВТБ Капитала». Сегодня сыну олигарха подконтрольна компания «Диалл альянс», которая занимается добычей нефти.
Аркадий Абрамович ведет непубличный образ жизни: он редко появляется на светских мероприятиях и не сидит в соцсетях, так что сложно сказать, чем увлекается наследник олигарха. Наверняка можно утверждать лишь то, что Аркадий перенял у отца любовь к футболу: их часто видели вместе на стадионе, а также ходили слухи, что Абрамович-младший планировал получить долю в ЦСКА, но потерпел неудачу.
О личной жизни Аркадия Абрамовича известно мало: в 2013–2014 годах он встречался с дочерью ресторатора Новикова Александрой, но после того, как их пути разошлись, об избранницах юного бизнесмена ничего не известно.
Между прочим, к завидным женихам можно отнести и самого Романа Абрамовича — после расставания с третьей женой олигарх не был замечен в серьезных отношениях, так что покорительницы мужских сердец могут выбирать между отцом и сыном.
Павел Дуров
Какой рейтинг завидных холостяков может обойтись без самого загадочного миллиардера России, подарившего нам одни из самых популярных мессенджеров современности.
К создателю «ВКонтакте» и Telegram стоит присмотреться всем тем, кто любит песок и мечтает отправиться в жаркие страны — около 10 лет назад Павел Дуров переехал жить в Дубай. Миллиардер регулярно публикует фотографии с голым торсом на фоне песчаных пейзажей.
Собственно, это всё, что мы знаем о жизни Павла Дурова: он живет в Дубае, регулярно занимается спортом и любит сопровождать свои фотографии умными цитатами. А еще у него есть двое детей от бывшей жены: в 2021 году они оказались на шестом месте в списке богатейших наследников мира. Но чтобы стать завидным холостяком, старшему сыну Михаилу придется еще подрасти — сейчас ему всего 13 лет.
Андрей Мостовой
26-летний полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой — один из самых перспективных футболистов страны и по совместительству завидный холостяк.
За стремительной карьерой футболиста сложно уследить: он уже стал чемпионом России по футболу и обладателем Суперкубка страны. В списке лучших футболистов чемпионата России Андрей Мостовой занял третье место.
Также Андрей Мостовой неплохо зарабатывает — сегодня футболист оценивается в
Сегодня всё свое время футболист посвящает спорту и не может выкроить время для дамы сердца. Ходили слухи, что Андрей Мостовой ухаживает за популярной блогершей Валей Карнавал, но ни она, ни сам спортсмен в симпатиях друг к другу не признавались.