Вдруг Наташа стала Евой. Расскажем, почему люди меняют свои имена и как это влияет на их жизни

Не всем нравится свое имя, но многие так и живут с ним Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Вот так живешь со своим именем с самого рождения, срастаешься с ним, и становится оно вроде второй кожи. Окликают твою тезку, оборачиваешься. Значит, в подкорке сидит. Детство не считается. Я, например, мечтала быть Снежаной, ну или Кристиной в крайнем случае, хотелось чего-то эдакого, необычного. А вокруг были сплошные Юли, Наташи, Оли. А уж Ань вообще как собак нерезаных. Сплошная банальщина (если кто-то обиделся, я это иронизирую — прекрасные имена). Но потом взрослеешь и просто забиваешь на эту ерунду. Оказывается, есть люди, для которых смена имени — мечта всей жизни. А для других необходимость, чтобы просто выжить. О них и расскажем.

В Турции очень боялась назвать свое имя

Жительница Сочи Ева Снегина — журналист по образованию, а сейчас успешный кадастровый инженер, еще месяц назад была Натальей. Ее пост в запрещенной сети, который она написала, чтобы оповестить друзей, шокировал подписчиков. Состоявшийся человек, мама двоих детей, неожиданно для нас, но не для ее близкого окружения, вдруг меняет имя.

— Это уже Ева. Имя без всякой двусмысленности. Наступил мой год, и я осмелела, исполняю свои тайные мечты! Все мои одобрили, — написала Ева Снегина.

Ева Снегина, как и положено, с запретным плодом — яблоком Источник: предоставлено Евой Снегиной











Сейчас прошлое имя вызывает у нее только отвращение, признается Ева. Зато с новым — ей легко и свободно. Назвали девочку в честь бабушки, с которой она была не сильно близка.

— Раньше я особо не задумывалась, не было такого осознания, ну назвали и назвали, а потом в более осознанном возрасте я уже стала понимать. Но даже в детстве я представлялась какими-то другими именами. А потом, когда я уже стала взрослой тетенькой, я была людям благодарна, которые меня звали Натали, на французский манер. Это еще более менее звучало. А вот эти все Наташи, Натальи, Наташки, разные обзывалки с этим связанные. Турки, которые ждут Наташ каждый сезон. В Турции я никогда не называла свое имя, а я там так часто бываю, что было проще поменять, — рассказывает Ева. Это лаконичное и древнее имя пришло не сразу. Были разные варианты, например, — Кристина, но дети его забраковали. Всерьез о смене имени тогда еще Наташа задумалась пять лет назад. И Ева пришла сама. Семья не просто поддержала, она по знаку зодиака Рыбы — из тех людей, которые могут годами о чем-то мечтать, но не реализовывать, дочь буквально отвела ее за руку в ЗАГС. Всё оказалось проще простого — пошлина 1600 рублей, заявление о смене имени по собственному желанию. 350 рублей за смену свидетельства о рождении. И собственно всё, на руки выдали свидетельство о перемене имени и отправили менять все документы. К тому, что она теперь Ева, привыкла быстро.

— У меня после смены имени, прямо помню этот день, была какая-то тишина в голове. Я не знаю, как объяснить это состояние, видимо какой-то психологический переход всё же был. Несколько дней я была уже не Наталья, но еще не Ева. Я видимо перезагружалась. А потом всё, я подписи ставлю, документы готовлю, я же не тренировалась, тут же она родилась — эта новая подпись с новой буковкой. Всё мое окружение, все мои подруги знали и ждали. Поздравили и сразу начали так называть. Пару дней назад иду по улице, ребенку кричат: «Ева». Я уже поворачиваюсь, думаю, что меня зовут, — рассказывает Ева. И не стеснялась, клиентов, с которыми работала как кадастровый инженер долго и плодотворно, сразу предупреждала, что поменяла имя. С того дня, как она стала Евой, прошло не так много времени, но уже за месяц она почувствовала, как важно для человека именно «свое» имя. А мужчины вообще теперь называют его с придыханием. И даже отношение к ней поменяли.

— Привезли корм собачий в больших мешках — у меня ротвейлер, я вышла забрать. Доставщик: «здравствуйте, Ева». С таким придыханием. Берет этот мешок и тащит. Была бы Наташа, сама бы тащила, — смеется Ева. Кстати, фамилия у нее — Снегина, тоже не «родная». Это был ее творческий псевдоним, когда она работала в газете. Но так с ним сроднилась, что поменяла фамилию официально 20 лет назад. С тех пор дважды выходила замуж, но фамилию, которую выбрала сама, ни разу не поменяла, несмотря на протесты и обиды мужей. Из родного осталось только отчество. Но с ним заморачиваться не собирается.

У некоторых людей имя связано с ужасными воспоминаниями детства Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Алсу — Алиса

Следующая история — трагическая. Алиса когда-то была Алсу, так ее назвал отец. В переводе — розовая вода. Он был татарином по национальности, а мама русской. Любовь у них была сильная, а девочка — желанная. Но после ее рождения что-то пошло не так. Отец стал пить и бить маму, а потом и саму Алису, когда она подросла. Позже родился брат с тяжелым ДЦП. Больше 15 лет девочка прожила в этом ужасе. Отец то «завязывал», то снова срывался — пил и бил. Мама тащила двоих детей, а сына в буквальном смысле — на себе, ходить Эльдар так и не смог.

— Я возненавидела отца, я не могла видеть, как мама страдает, как у нее остается всё меньше зубов, он их просто выбивал. Денег, чтобы вставить, у нас не было. Всё, что было, мама вкладывала в Эльдарчика, работала ночами, днем шила на продажу, она была уверена, что поставит его на ноги. Отец всё это время жил с нами, уже нигде не работал, превратился просто в маргинальную личность, — рассказывает Алиса. Но поставить на ноги сына у матери не получилось — слегла сама, на здоровье у нее не было времени. Очнулась — поздно, четвертая неоперабельная стадия. Так на руках у Алсу — Алисы оказалось двое родных людей. Мама уходила долго — почти год, а она, 16-летняя девочка, разрывалась между ними, а еще нужно было на что-то жить и постоянно реабилитировать брата, иначе он превращался в «овощ». После смерти мамы пенсию по инвалидности Эльдара стал получать отец.

— И он ее, конечно, пропивал. Я хваталась за любую работу, но не могла это полноценно делать, потому что брату нужен был круглосуточный уход. Торговала в ночном магазине, но всё время была как на иголках, что там с ним? Позвонить я ему не могла, он не вербальный. Утром заходишь в комнату к нему в ужасе: жив ли. А ведь я еще и училась. Переоденешь его, покормишь, и на учебу. Спала по часу-два только, — рассказывает Алиса. Но в один прекрасный день случилось то, чего она опасалась больше всего — ее брат заболел пневмонией и врачи оказались бессильны — мальчик скончался в больнице. После похорон брата девушка сразу собрала вещи, заняла денег и уехала в Сочи. Просто хотела первый раз в жизни увидеть море и вздохнуть полной грудью. Да так и осталась здесь. К тому времени ей уже исполнилось 18 лет, потому имела право распоряжаться своей жизнью. Алисой она представлялась уже давно, поэтому и привыкать к новому имени не надо было.

— Как только я немного пришла в себя, сразу официально поменяла имя, фамилию и отчество. Взяла мамину девичью, я не хотела иметь с отцом ничего общего. В Сочи я решила остаться, сложно было, работала посудомойкой, кассиром в супермаркете. Но в родной Саратов возвращаться вообще не хотелось, он для меня связан с болью. Была там один раз, когда отец умер один в разбитой квартире от инсульта. Говорят, он несколько дней лежал живой, но некому ему было помощь оказать. Моя подруга позвонила, и я поехала его похоронить, — рассказывает Алиса. Похоронила отца, продала квартиру, и зажила с новым именем прекрасно. В Сочи замуж вышла удачно, муж не пьющий, с квартирой и с машиной. Двое детей. Пытаются уберечь их от всех проблем, которые выпали на ее долю, и у них — счастливое детство.

Нина потеряла голову от любви в Сочи, что аж стала Каримой Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Нина Заречная в хиджабе

Карима Бисултанова еще семь лет назад была Ниной Заречной. Ее родители — филологи, и грех с такой фамилией было не отдать дань памяти Антону Павловичу Чехову. Жила девушка в Москве, в Сочи приехала на отдых и встретила своего будущего мужа — чеченца Ахмата Бисултанова, и у них вспыхнул страстный курортный роман, который позже перетек в брак. У будущего супруга было условие — девушка должна принять ислам, иначе ее не примут многочисленные родственники.

— Я, конечно, от любви потеряла голову. И сразу согласилась. Даже не подумала, что скажут мои родители. Я их, конечно, предупредила, что выхожу замуж, что в Москву пока не вернусь. Они были шокированы. Мы поехали в его родовое село, там родственницы будущего мужа меня подготовили, я приняла ислам и стала Каримой, — рассказывает женщина. Там же отметили свадьбу, к родителям в Москву она приехала уже с молодым мужем и в хиджабе. И рассказала им, что планирует поменять свое имя и в паспорте.

— Родители у меня атеисты, поэтому к смене веры отнеслись спокойно. А вот к тому, что я хочу официально поменять имя, отнеслись плохо и даже два года со мной не общались. Мама оттаяла, когда у меня родилась первая дочь, мы к тому времени уже жили с семьей в Стамбуле, она прилетела и полгода меня поддерживала. Продолжает называть меня Нина, да и папа тоже, а я не против, — говорит Карима. Своим друзьям о смене имени она написала также в соцсетях, но многие из них продолжают называть старым именем.

— Так у меня получились совершенно противоположенные две жизни. В одной я осталась Нина, в другой — Карима. В Москву приезжаю, снимаю хиджаб, надеваю платок, живу вполне светской жизнью. Но выучила чеченский и турецкий, хожу в мечеть, читаю Коран, делаю намаз. В принципе, ни о чем не жалею. Ведь любая женщина рано или поздно меняет фамилию, почему бы не поменять имя, — говорит Карима. Жизнь ее изменилась на 180 градусов после замужества и принятия ислама, а не после замены имени, поэтому особого влияния на ее судьбу она не видит.

Кстати, оказывается много людей меняют имена. Так, в 2023 году органами ЗАГС Краснодарского края зарегистрировано 7118 записей актов о перемене имени, сообщили в ведомстве. И рассказали, какие документы нужно предоставить для этой процедуры.

Заявление

Паспорт

Свидетельство о рождении

Свидетельство о браке или разводе

Свидетельства о рождении детей

Свидетельство о смерти супруга — при наличии

Госпошлина за перемену имени составляет 1600 рублей. Дополнительно придется платить за изменения в каждый документ. Срок рассмотрения заявления — до месяца со дня подачи. ЗАГС выдаёт свидетельство о перемене имени, а потом все свидетельства оформляются с новыми данными. После этого нужно заменить все остальные документы.



Побег от себя?

Кризисный семейный психолог Анастасия Гавр считает, что смена имени — это желание изменить свою жизнь. Это такой способ поиска себя. А у некоторых даже возможность ассоциировать себя, например, со знаменитостью. Таким образом внутреннее ощущение поднимает либидо, человек может на внутреннем тонусе ощущать себя талантливым, успешным после смены имени.

Также одной из причин смены имени иногда называют желание уклониться или убежать от травмы, связанной с ним. Это могут быть негативные воспоминания или события, которые даже спустя годы вызывают боль или печаль. Сменив имя, можно в некоторой мере попробовать отделиться от этих неприятных переживаний, возможно, тогда уйдут тяжелый груз и постоянная тревога.

— Также некоторые люди в имена вкладывают много символизма. Допустим, мне дали имя моей прабабки, у которой судьба была не сахар, тогда человек может разыграть в своей голове драматизм уже своей судьбы, условно «цепануть» судьбу своего предка и через проекцию прожить ее. Тут вырастает внутренний конфликт, что выводит человека на смену имени, — говорит Анастасия.

Не очень хорошо, когда на человека заранее накладывают какие-то ожидания, давая ему имя родственника. Например, женщина называет дочку так же, как зовут ее мать, не просто как дань уважения и любви, а с «меркантильной» целью, которая сидит где-то в подсознании — она вполне может ожидать от ребенка того, чего не получила от своей мамы. А потом разочароваться, когда ожидания не оправдались. И тогда девочка, когда вырастет, бессознательно захочет освободиться от этого груза, а заодно и от имени, поскольку этот груз «прилип» к ней вместе с ним.

— А потом, когда девочка взрослеет и становится женщиной, она меняет своё имя. История из жизни, именно так поступила моя подруга — коллега, — заключила Анастасия.