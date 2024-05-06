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Происшествия Прокуроры заинтересовались сообщением о новосибирском школьнике — он якобы избил других учеников

Прокуроры заинтересовались сообщением о новосибирском школьнике — он якобы избил других учеников

В надзорном ведомстве организовали проверку

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При наличии оснований прокуратурой будут приняты меры реагирования

В Новосибирске прокуратура проводит проверку из-за сообщения об избиении школьником других учеников. Об этом заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

— Прокуратурой Заельцовского района Новосибирска организована проверка в связи с публикацией об избиении третьеклассником других учеников школы, — уточнили в ведомстве.

В ходе проверки прокурорами будет дана оценка работе образовательного учреждения. В надзорном ведомстве заявили, что при наличии оснований специалистами будут приняты меры реагирования.

О ситуации в школе сообщило издание «Прецедент» со ссылкой на мать одного из учеников образовательного учреждения. Она заявила, что ребенок якобы избивает одноклассников, в том числе ее сына.

В конце апреля председатель СК России поручил доложить о группе подростков, которые угрожали школьнице электрошокером в Новосибирске. По данным следствия, инцидент произошел в Октябрьском районе.

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