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Криминал «Говорили, что изобьют»: Бастрыкин заинтересовался подростками, которые угрожали 13-летней школьнице в Новосибирске

«Говорили, что изобьют»: Бастрыкин заинтересовался подростками, которые угрожали 13-летней школьнице в Новосибирске

Для запугивания они использовали электрошокер

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Инцидент произошел в жилмассиве «Плющихинский»

Председатель Следственного комитета России поручил доложить о группе подростков, которые угрожали 13-летней школьнице электрошокером. Инцидент произошел в жилмассиве «Плющихинский».

По данным следствия, 20 апреля в Октябрьском районе группа подростков угрожала 13-летней девочке, используя электрошокер. Следователи возбудили дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Александр Бастрыкин поручил руководителю СК по Новосибирской области Евгению Долгалеву доложить о ходе расследования уголовного дела.

Ранее в паблике «МЖК Восточный, Плющихинский» в социальной сети «ВКонтакте» сообщили, что дети угрожали девочке. Об этом написала пост ее сестра.

— Сегодня ко мне подходит сестра и говорит, что они её обматерили, подставляли электрошокер, говорили, что сейчас все вместе изобьют её прямо на дороге, — заявила автор.

Недавно в Затулинском жилмассиве подростки устроили драку со стрельбой.

Обновлено. В пресс-службе прокуратуры сообщили, что контролирует ход расследования. Ведомство установило, что инцидент произошел около 18 часов вблизи остановки наземного транспорта «Виталия Потылицына».
ПО ТЕМЕ
Подростки Дети Следователи Александр Бастрыкин Школьница Электрошокер
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