«Говорили, что изобьют»: Бастрыкин заинтересовался подростками, которые угрожали 13-летней школьнице в Новосибирске

Председатель Следственного комитета России поручил доложить о группе подростков, которые угрожали 13-летней школьнице электрошокером. Инцидент произошел в жилмассиве «Плющихинский».
По данным следствия, 20 апреля в Октябрьском районе группа подростков угрожала 13-летней девочке, используя электрошокер. Следователи возбудили дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Александр Бастрыкин поручил руководителю СК по Новосибирской области Евгению Долгалеву доложить о ходе расследования уголовного дела.
Ранее в паблике «МЖК Восточный, Плющихинский» в социальной сети «ВКонтакте» сообщили, что дети угрожали девочке. Об этом написала пост ее сестра.
— Сегодня ко мне подходит сестра и говорит, что они её обматерили, подставляли электрошокер, говорили, что сейчас все вместе изобьют её прямо на дороге, — заявила автор.
Недавно в Затулинском жилмассиве подростки устроили драку со стрельбой.