«Выскакиваем от каждого шороха»: жители дома на Первомайке заявили о попытках поджога — жуткое видео огня

Дом находится на улице Мирной, 2а Источник: Марина Кристина, Владислав Волков











В Новосибирске полиция начала проверку после того, как жители деревянной двухэтажки на улице Мирной, 2а заявили о нескольких попытках поджога здания. Жильцы рассказали подробности происшествия.

— Материал поступил в отдел полиции № 9 «Первомайский», зарегистрирован. Проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются, — сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.



Как рассказал НГС житель дома Андрей, за прошедшую неделю здание пытались поджечь три раза.



— Какая-то акция устрашения. Мы вынуждены дежурить в подъезде, — уверяет мужчина. — Жгут по мелочи: коробки, тряпки. Но где гарантия, что в следующий раз увидим и успеем потушить? Жильцы уже неделю не спят и выскакивают от каждого шороха.

Видео с места пожара Источник: Владислав Волков

По словам Андрея, на место приезжала следственно-оперативная группа и пожарные. Редакция обратилась за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС Новосибирской области.



Ранее пожарные подожгли здание у нового ЖК в Новосибирске — там разбросали окурки и устроили замыкание.