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Происшествия «Выскакиваем от каждого шороха»: жители дома на Первомайке заявили о попытках поджога — жуткое видео огня

«Выскакиваем от каждого шороха»: жители дома на Первомайке заявили о попытках поджога — жуткое видео огня

Полиция проводит проверку

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Дом находится на улице Мирной, 2а

В Новосибирске полиция начала проверку после того, как жители деревянной двухэтажки на улице Мирной, 2а заявили о нескольких попытках поджога здания. Жильцы рассказали подробности происшествия.

— Материал поступил в отдел полиции № 9 «Первомайский», зарегистрирован. Проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются, — сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Как рассказал НГС житель дома Андрей, за прошедшую неделю здание пытались поджечь три раза.

— Какая-то акция устрашения. Мы вынуждены дежурить в подъезде, — уверяет мужчина. — Жгут по мелочи: коробки, тряпки. Но где гарантия, что в следующий раз увидим и успеем потушить? Жильцы уже неделю не спят и выскакивают от каждого шороха.

Видео с места пожара

По словам Андрея, на место приезжала следственно-оперативная группа и пожарные. Редакция обратилась за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС Новосибирской области.

Ранее пожарные подожгли здание у нового ЖК в Новосибирске — там разбросали окурки и устроили замыкание.

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Новосибирск Пожар Барак Поджог Полиция Пожарные МЧС Происшествие
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