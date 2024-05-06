«Выскакиваем от каждого шороха»: жители дома на Первомайке заявили о попытках поджога — жуткое видео огня

В Новосибирске полиция начала проверку после того, как жители деревянной двухэтажки на улице Мирной, 2а заявили о нескольких попытках поджога здания. Жильцы рассказали подробности происшествия.
— Материал поступил в отдел полиции № 9 «Первомайский», зарегистрирован. Проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются, — сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Как рассказал НГС житель дома Андрей, за прошедшую неделю здание пытались поджечь три раза.
— Какая-то акция устрашения. Мы вынуждены дежурить в подъезде, — уверяет мужчина. — Жгут по мелочи: коробки, тряпки. Но где гарантия, что в следующий раз увидим и успеем потушить? Жильцы уже неделю не спят и выскакивают от каждого шороха.
По словам Андрея, на место приезжала следственно-оперативная группа и пожарные. Редакция обратилась за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС Новосибирской области.
Ранее пожарные подожгли здание у нового ЖК в Новосибирске — там разбросали окурки и устроили замыкание.
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