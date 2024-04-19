Все равно скоро снесут: пожарные подожгли здание у нового ЖК в Новосибирске — там разбросали окурки и устроили замыкание

Сотрудники МЧС подожгли здание около строящегося жилого комплекса в Новосибирске, чтобы провести учения.
Как рассказал НГС руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков, сотрудники МЧС провели практическую тренировку с открытым огнем. Специалисты имитировали пожар в квартире. Обычно высокая температура и дым мешают подойти к очагу возгорания, в учебных целях специально использовали вентиляцию, чтобы можно было легко добраться до пожара.
— Сегодня мы выльем раскаленное масло на плитку, произойдет воспламенение, а мы покажем, какими средствами воспользоваться, чтобы потушить огонь. Горящее масло тушить водой категорически нельзя. У вас на кухне всегда под рукой сода, соль, земля в цветочном горшке, которые можно использовать, — объяснил Павел Винаков перед мерпроятием.
Также пожарные разбросали окурки на стуле, чтобы показать к чему это может привести, уронили свечу и устроили короткое замыкание, поставив телефон на зарядку.
Здание для учений на улице Гаранина, 33 сотрудникам МЧС предоставил застройщик жилого комплекса «Никольский парк» от ГК «Химметалл». Гендиректор группы Евгений Гаврилов объяснил, что здание скоро снесут и сейчас никак не используют.
— Специалисты МЧС нас попросили, мы поделились, все для блага. Они отрабатывают навыки, которые очень важны. Пусть тренируются, в следующий раз кому-то профессиональные навыки спасут жизнь, — объяснил Евгений Гаврилов.
Несколько дней назад в Новосибирске загорелась квартира в доме на проспекте Димитрова. Из-за пожара эвакуировались 20 человек.