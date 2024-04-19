Все равно скоро снесут: пожарные подожгли здание у нового ЖК в Новосибирске — там разбросали окурки и устроили замыкание

Специалисты имитировали пожар в квартире и тренировались его тушить Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сотрудники МЧС подожгли здание около строящегося жилого комплекса в Новосибирске, чтобы провести учения.



Как рассказал НГС руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков, сотрудники МЧС провели практическую тренировку с открытым огнем. Специалисты имитировали пожар в квартире. Обычно высокая температура и дым мешают подойти к очагу возгорания, в учебных целях специально использовали вентиляцию, чтобы можно было легко добраться до пожара.

— Сегодня мы выльем раскаленное масло на плитку, произойдет воспламенение, а мы покажем, какими средствами воспользоваться, чтобы потушить огонь. Горящее масло тушить водой категорически нельзя. У вас на кухне всегда под рукой сода, соль, земля в цветочном горшке, которые можно использовать, — объяснил Павел Винаков перед мерпроятием.

Раскаленное масло запрещено тушить водой Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Также пожарные разбросали окурки на стуле, чтобы показать к чему это может привести, уронили свечу и устроили короткое замыкание, поставив телефон на зарядку.



Окурки в опасных местах оставлять не стоит Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Иначе может произойти возгорание Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Из-за телефона на зарядке может произойти короткое замыкание, это и решили показать пожарные. Огонь от розетки перешел на шторы и стоящие рядом предметы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Здание для учений на улице Гаранина, 33 сотрудникам МЧС предоставил застройщик жилого комплекса «Никольский парк» от ГК «Химметалл». Гендиректор группы Евгений Гаврилов объяснил, что здание скоро снесут и сейчас никак не используют.



— Специалисты МЧС нас попросили, мы поделились, все для блага. Они отрабатывают навыки, которые очень важны. Пусть тренируются, в следующий раз кому-то профессиональные навыки спасут жизнь, — объяснил Евгений Гаврилов.

Так стена выглядит после случившегося пожара из-за короткого замыкания Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Пожар потушили, здание скоро снесут Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Во время тренировки все сотрудники были в экипировке Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Здание, в котором тренировались пожарные, в скором времени снесут Источник: Александр Ощепков / NGS.RU









