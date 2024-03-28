«20 человек эвакуировались»: МЧС опубликовали подробности ночного пожара в новосибирской квартире

Пожар тушили 20 специалистов МЧС с помощью 8 единиц техники Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по новосибирской области











Из-за ночного пожара в новосибирской квартире на проспекте Димитрова эвакуировались 20 человек, в том числе 6 детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.



— В 23:04 поступило сообщение о возгорании. Через две минуты первые пожарные расчеты прибыли на место. Выяснилось, что открытым огнем горела квартира на четвертом этаже. За 20 минут сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание, — сообщили в ведомстве.



Пожар случился вечером 27 марта в пятиэтажке. Оказалось, что горели домашние вещи в комнате и на балконе горящей квартиры. Также в огне пострадали два балкона соседних квартир. В результате пожара никто не пострадал. По предварительным данным, площадь возгорания составила 20 м2.

Пожар тушили 20 специалистов МЧС с помощью 8 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.



Ранее НГС писал о том, что в девятиэтажке на Бориса Богаткова в Новосибирске загорелась квартира. Людям пришлось прятаться в ванной.

