За что арестовали замминистра обороны РФ Тимура Иванова и его друзей-бизнесменов — объясняем коротко

За что задержали замминистра обороны РФ Тимура Иванова? Ответ — в этом видео Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

На этой неделе, 23 апреля, после заседания коллегии Минобороны задержали замминистра обороны Тимура Иванова. Его подозревают во взяточничестве, ущерб оценивают в 1,185 млрд рублей.



Арестовали и двух его друзей — сначала бизнесмена-строителя Сергея Бородина. По версии следствия, он помогал в получении взятки. А спустя день и бывшего кадрового военного, ныне тоже бизнесмена-строителя Александра Фомина. Его заподозрили в даче взятки замминистра обороны РФ. Всех троих отправили под стражу на два месяца. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Иванов занимался в Минобороны строительством, жильем и медобеспечением войск. Он занял свой пост в 2016 году. В 2018 году Forbes внес генерала в список самых богатых силовиков . Сумма его дохода составила 13,6 миллиона рублей, а его семьи за тот же год — 136,7 миллиона рублей.

Следствие считает, что он получил взятку в виде оказания услуг при проведении подрядных и субподрядных работ для Минобороны. Бородина при этом называют пособником. В начале 2010-х они были бизнес-партнерами, а также играли в одной хоккейной команде, некогда принадлежавшей Иванову.

Фомин — выпускник военного вуза. Он совладелец строительной компании «Олимпситистрой», которая активно сотрудничала с разными подразделениями Минобороны. На госзакупках у нее более десятка многомиллионных контрактов.

В 2021-м Фомин построил отель «Бригантина». Его совладелец — ООО «Оборонспецстрой», которая связана с Сергеем Бородиным. Последняя занималась строительством в парке «Патриот», за возведение которого отвечал Тимур Иванов.