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Криминал СК возбудил дело после нападения на новосибирских журналистов — конфликт начался из-за бракованного термоса

СК возбудил дело после нападения на новосибирских журналистов — конфликт начался из-за бракованного термоса

Дело возбудили по редкой статье

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По данным следствия, агрессивная продавщица повредила оборудование съёмочной группы

Следственный комитет возбудил уголовное дело о воспрепятствовании журналистской деятельности после конфликта съёмочной группы телеканала ОТС и местных предпринимателей. Об этом 27 апреля сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

— По данным следствия, днем 7 марта 2024 года в одной из торговых точек в Кировском районе города Новосибирска осуществляли свою законную профессиональную деятельность журналисты одного из телеканалов города. Они снимали сюжет по обращению покупателя о продаже ему товара ненадлежащего качества, — уточнили в ведомстве.

По данным СК, продавец торговой точки требовала прекратить съёмку, выталкивала из помещения и повредила камеру. Следователи изучают отснятый материал, чтобы выяснить все детали конфликта.

Ранее НГС писал, что 27 февраля в адрес редакции ОТС обратился житель Новосибирска, который заявил, что столкнулся с нарушением и ущемлением его прав потребителя. Мужчина купил термос — при вскрытии товара он обнаружил дефекты. Возвращать деньги продавец отказалась, после чего пыталась выгнать журналистов.

В 2022 году в Новосибирске суд вынес приговор мужчине, который в компании двоих знакомых устроил в редакции НГС разборки в стиле 90-х годов.
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Новосибирск СКР Журналист
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