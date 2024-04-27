СК возбудил дело после нападения на новосибирских журналистов — конфликт начался из-за бракованного термоса

По данным следствия, агрессивная продавщица повредила оборудование съёмочной группы Источник: ОТС, Алина Скитович / NGS.RU











Следственный комитет возбудил уголовное дело о воспрепятствовании журналистской деятельности после конфликта съёмочной группы телеканала ОТС и местных предпринимателей. Об этом 27 апреля сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.



— По данным следствия, днем 7 марта 2024 года в одной из торговых точек в Кировском районе города Новосибирска осуществляли свою законную профессиональную деятельность журналисты одного из телеканалов города. Они снимали сюжет по обращению покупателя о продаже ему товара ненадлежащего качества, — уточнили в ведомстве.

По данным СК, продавец торговой точки требовала прекратить съёмку, выталкивала из помещения и повредила камеру. Следователи изучают отснятый материал, чтобы выяснить все детали конфликта.