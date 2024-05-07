«Стал не нужен ни матери, ни отцу»: как живет и о чем думает село, где подросток напал на 8-летнюю девочку и попал под самосуд

Подросток пошел на преступление днем в хорошо просматриваемом месте Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В одном из поселков Ордынского района Новосибирской области 15-летний подросток попытался изнасиловать восьмилетнюю девочку. 5 мая школьник завел ребенка в тихий переулок у гаражей и попытался склонить ее к сексу, но школьница успела сбежать. Происходящее попало на камеру видеонаблюдения на соседнем доме — о нападении заявила его жительница. Местные решили устроить самосуд и поймали подростка еще до того, как это сделала полиция. Корреспондент НГС съездил на место ЧП и узнал, что известно о задержанном и почему он мог пойти на преступление.



«Пела ему колыбельные, плакала», — о подозреваемом

Всю жизнь 15-летний Влад (имена всех героев изменены. — Прим. ред.) прожил в поселке Ордынского района. Рос обычным ребенком: катался на мопеде по улицам, бегал с друзьями и постоянно пытался забраться на многолетний соседский тополь. Но с возрастом поведение парня менялось. Сейчас жители вспоминают, что подросток давно казался им странным.

Многие соседи знали о сложном характере юноши Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











— У него у самого ветер в голове. Он всегда был сам по себе, ничего ему не скажешь, не докажешь. Просто неуправляемый ребенок. Всегда говорили: он как будто смотрит на тебя, но вообще не слышит, — говорит местная жительница Вера.



Другой сосед в жестких высказываниях ограничиваться не стал. Виктор признаётся — Влад ему никогда не нравился:

— Он дурак, это на лице у него написано. И учится плохо, и хулиганит. Все соседи плохо относятся к пацану, он проблемный, — рассказывает мужчина.

Здесь вырос Влад Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Бабушка Влада работает медсестрой в детской больнице. Дедушка, говорят соседи, постоянный гость на застольях:



— Они все выпивающие: компанией собираются, в карты или в домино играют. После того как отец с матерью разошлись, он стал не нужен ни матери, ни отцу. Его определили в интернат. Но в последнее время учится он или нет, я не знаю.

Родители Влада развелись много лет назад. Отец живет в Новосибирске с новой семьей. Парень периодически жил то у матери, то у бабушки. Дом бабушки Влада находится в нескольких метрах от Веры.

— Понимаете, он же буквально вырос на наших глазах. Не можем сказать, что он был какой-то дурак или что его воспитывали как-то не так, — продолжает соседка.

Местные улицы чистые и ухоженные Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Бабушка Влада всё же замечала, что с ним что-то не так. Она сама говорила об этом подругам.



— Мы с ней общаемся давно. Она говорила, что ничего не может с ним сделать. Точно так же песни ему колыбельные пела, воспитывала, как все нормальные бабушки. Плакала: говорит, не понимает, что с ним не так, — вспоминает Вера.

Сейчас бабушка Влада ни с кем не общается и дверь больше не открывает. Это произошло после того, как ее внук попытался изнасиловать ребенка.

«У нас раньше такого не было», — как всё случилось

Днем 5 мая в чат поселка в мессенджере отправили видео с камеры наблюдения. На кадрах отчетливо видно, как молодой человек отводит за угол девочку со школьным рюкзаком, а спустя несколько секунд начинает ее домогаться.

Ребенок сопротивляется и начинает кричать, после чего парень в одних трусах сбегает с места происшествия.

Всё происходило в узком переулке. С одной стороны находится гараж, с другой — участок, огороженный забором. Работавший в гараже Сергей ничего про инцидент не знал.

— Да вы что, у нас раньше такого вообще никогда не было. Если бы кто-то его увидел, сразу башку бы снесли — тут к бабке не ходи, — возмущается Сергей.

Подростка не смутило, что место преступления хорошо просматривается с двух сторон Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Единственным свидетелем попытки изнасилования оказалась владелица дома, на котором и стояла камера наблюдения. После ее сообщения с прикрепленным видео тут началась паника. Общаться с журналистом НГС сибирячка отказалась.



По данным пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области, в отношении парня возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

«Мы его нашли, дальше дело за операми», — как ловили подростка

Жители быстро узнали, что на видео был Влад. Дожидаться задержания не стали — парня тут же нашли и решили устроить самосуд, сняв происходящее на видео.

— Не хотел — зачем делал? Ты последствия знал, какие будут? Кого ты извинишься? Что ты перед ней извинишься? Ты ей травму на всю жизнь оставил. Она потом будет вспоминать. Не дай бог, я узнаю, что она жизнь самоубийством покончила, — ты вместе с ней отправишься, — спрашивает на кадрах один из сельчан.

Местным героем здесь считают Григория — он отчитался о поимке Влада и передаче его силовикам.

Григорий хотел рассказать подробности поимки Влада, но передумал в последний момент Источник: читатель НГС

— Короче, чё произошло? Никогда человек безнаказанным не будет, всё равно найдется — тем более в такой маленькой деревне. Мы его нашли, дальше дела только за операми. Так что те, кто собираются всем этим заниматься, педофилией и так далее, ребята, мы вас найдем, — обращается мужчина на видео.



Григорий согласился поговорить с корреспондентом НГС, однако передумал в последний момент, посоветовав обратиться в пресс-службу полиции.

После того как Влада поймали жители поселка, среди местных начали распространять слухи. Некоторые утверждали, что родители девочки решили не писать заявление и отнеслись к случившемуся халатно. Знакомая семьи утверждает, что это ложь.

— Это благополучная семья, родители вообще не пьют. Все работают на хороших работах. С ребенком сейчас всё нормально. У нее всё хорошо, и она ходит в школу, — опровергла опасения жителей женщина.

«Это вообще ужас», — как живет поселок теперь

С момента нападения на девочку прошли сутки. Жизнь в поселке не остановилась: дети продолжают ходить в школу. Паники среди родителей школьников, которые учились вместе с Владом, нет. Некоторые про инцидент даже не слышали.

— Мы слышали, но подробностей не знаем, очень много слухов. До этого мы даже не знали, что он учился в этой школе. Слава богу, что всё обошлось и ребенок успел вырваться. Особо нам ничего не говорят, но в родительском чате написали, чтобы дети ни в коем случае не общались с незнакомыми людьми и ни с кем не ходили, — объясняет женщина, ждущая своего ребенка из школы.

Жизнь в населенном пункте идет своим чередом Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Кто-то из родителей винит в случившемся окружающую обстановку и привычки подростков.



— Просто страшно. Я тут живу шесть лет — за всё время первый раз такое слышу. То, что сейчас происходит с молодежью, всё это влияет на психику подростков. Я думаю, сильно влияет интернет, потому что там доступно абсолютно всё: и порнография, и всякая другая ерунда, — возмущается мать первоклассника.

В школе, где учится жертва Влада, более активно обсуждают случившееся. Однако заявлений от руководства и учителей не поступало, говорят ученики.

— Между собой ученики обсуждают, что это вообще ужас. У нас всегда всё было плюс-минус спокойно, и вот такое произошло. По крайней мере, с нами никто по этому поводу не разговаривал, только с одноклассниками говорим по этому поводу, — рассказала одна из школьниц.

Переживают жители поселка и за активистов, которые самостоятельно поймали Влада и проучили на месте — местные уверены, что наказывать за жесткое задержание их не стоит.

Все новости о нападении на школьницу в тихом селе мы собираем в специальном сюжете.