НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+9°

ясная погода, без осадков

ощущается как +5

4 м/c,

зап.

 750мм 53%
Подробнее
4 Пробки
USD 91,69
EUR 98,56
Реклама

СРОЧНО

Как спасали медвежонка в Новосибирской области

Голосуем на Народной премии
Планы на выходные
Фиктивные мусорные клиенты
Разворотили улицы
Идти к врачу или нет
Тайский кидала
Позаботиться о теле
Как строили Дом Ленина
Что съесть на Пасху
НГС в Telegram
Криминал «Я не соображал, что делаю»: видео, где избили 15-летнего подростка, — его подозревают в насилии над девочкой

«Я не соображал, что делаю»: видео, где избили 15-летнего подростка, — его подозревают в насилии над девочкой

Ролик расходится по соцсетям в Новосибирской области

5 299
51 комментарий
Подросток обещал не обращаться в полицию из-за избиения

В Новосибирской области стало расходиться видео с избиением подозреваемого в надругательстве над 8-летней девочкой. 15-летнего подростка толпой побили местные жители, ролик разлетелся по мессенджерам в деревне и появился в группах в соцсетях.

Происшествие случилось в одном из сёл Ордынского района. На другое видео также попало, как девочку заманили в переулок. Преступник схватил ее и совершил насильственные действия сексуального характера. Публиковать это видео мы не будем из этических соображений, но оно есть в распоряжении редакции.

Утром стало известно, что полиция задержала 15-летнего подозреваемого.

Сегодня в телеграм-канале «ЧП-Новосибирск» появилось видео, где парня избивают еще до задержания. Мы публикуем его часть. По закону о СМИ мы не можем публиковать звук, а также показывать участников конфликта, так как в нем участвуют несовершеннолетние.

— Я не соображал, что делаю, — заявил подросток, которого подозревают в надругательстве над девочкой.

После этих слов его ударили ногой в голову и повалили на землю.

— Зачем ты девочку тронул? Ты знал, что ты травму на всю жизнь оставил, сука, бес, — бьют подростка другие парни. — Ты сравнил себя — 15-летнего [...] и восьмилетку.

— Мне не понравилось, — кричит подозреваемый.

— Не хотел — зачем делал? Ты последствия знал, какие будут? Кого ты извинишься? Что ты перед ней извинишься, сука? Ты ей травму на всю жизнь оставил. Она потом будет вспоминать, сука. Не дай бог, я узнаю, что она жизнь самоубийством покончила, — ты вместе с ней отправишься, — пообещал один из парней.

— Я понял, клянусь, я понял, — отвечает подозреваемый. — Обещаю, я понял.

Избиение прервали только после нескольких минут.

— Ты ему сейчас башку снесешь, что полицейским будешь говорить? Только попробуй полицейским пожаловаться — я тебе, сука, скальп сниму, — отметил один из участников конфликта.

— Я не буду, обещаю, не буду заяву писать, обещаю, — отвечает подросток. — Клянусь.

После этого его оставили и подростки ушли.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Насилие Ордынский район Видео
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED7
Гнев
ANGRY7
Печаль
SAD4
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Большие девочки» никогда не худеют, они иногда умирают. Бывший тренер — о том, как борьба с весом приводит к трагедии
Алиса Князева
Корреспондент
Мнение
«Да мы тебя из-под земли достанем»: настойчивые мошенники пытались развести журналиста на все деньги
Анастасия Ильина
Главный редактор NGS42.RU
Мнение
Недоступная среда: молодые родители попробовали проехать с коляской в новосибирском метро — почему это нереально
Алексей Тихонов
Рекомендуем
Знакомства

Vov,  40

Алексей,  37

Ирина,  60

Дмитрий,  38

Иван,  37

Tatjana,  51

Начать знакомиться
Объявления

Услуги эвакуатора круглосуточно

2 500 ₽

Изготовление и монтаж лестниц на металлокаркасе

105 000 ₽

теплицы

31 500 ₽

Добавить объявление