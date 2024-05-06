«Я не соображал, что делаю»: видео, где избили 15-летнего подростка, — его подозревают в насилии над девочкой

Подросток обещал не обращаться в полицию из-за избиения Источник: ЧП-Новосибирск / Telegram











В Новосибирской области стало расходиться видео с избиением подозреваемого в надругательстве над 8-летней девочкой. 15-летнего подростка толпой побили местные жители, ролик разлетелся по мессенджерам в деревне и появился в группах в соцсетях.



Происшествие случилось в одном из сёл Ордынского района. На другое видео также попало, как девочку заманили в переулок. Преступник схватил ее и совершил насильственные действия сексуального характера. Публиковать это видео мы не будем из этических соображений, но оно есть в распоряжении редакции.

Утром стало известно, что полиция задержала 15-летнего подозреваемого.



Сегодня в телеграм-канале «ЧП-Новосибирск» появилось видео, где парня избивают еще до задержания. Мы публикуем его часть. По закону о СМИ мы не можем публиковать звук, а также показывать участников конфликта, так как в нем участвуют несовершеннолетние.

Источник: ЧП-Новосибирск / Telegram

— Я не соображал, что делаю, — заявил подросток, которого подозревают в надругательстве над девочкой.



После этих слов его ударили ногой в голову и повалили на землю.

— Зачем ты девочку тронул? Ты знал, что ты травму на всю жизнь оставил, сука, бес, — бьют подростка другие парни. — Ты сравнил себя — 15-летнего [...] и восьмилетку.

— Мне не понравилось, — кричит подозреваемый.

— Не хотел — зачем делал? Ты последствия знал, какие будут? Кого ты извинишься? Что ты перед ней извинишься, сука? Ты ей травму на всю жизнь оставил. Она потом будет вспоминать, сука. Не дай бог, я узнаю, что она жизнь самоубийством покончила, — ты вместе с ней отправишься, — пообещал один из парней.

— Я понял, клянусь, я понял, — отвечает подозреваемый. — Обещаю, я понял.

Избиение прервали только после нескольких минут.

— Ты ему сейчас башку снесешь, что полицейским будешь говорить? Только попробуй полицейским пожаловаться — я тебе, сука, скальп сниму, — отметил один из участников конфликта.

— Я не буду, обещаю, не буду заяву писать, обещаю, — отвечает подросток. — Клянусь.

После этого его оставили и подростки ушли.