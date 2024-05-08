Новосибирские школьники открыли купальный сезон — видео с заплывом в фонтане

Температура воздуха за окном — +18 градусов Источник: читательница НГС Екатерина











Новосибирские школьники открыли купальный сезон 8 мая. Ныряющих в фонтан у ГПНТБ детей сняла на видео читательница НГС Екатерина.



— Гуляла у ГПНТБ с ребенком, как заметила двух мальчишек, которые купаются в фонтане. Это было примерно в 18:10, детям примерно по 13 лет, — пояснила сибирячка.

Источник: читательница НГС Екатерина

А между тем столбики термометров сегодня показывают +18 градусов. По прогнозам синоптиков, 9 мая температура воздуха днем прогреется до +19… +21 градуса, ночью ожидается +4… +6 градусов. Небольшая облачность, ветер юго-восточный 6–11 м/с.

