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Город Новосибирские школьники открыли купальный сезон — видео с заплывом в фонтане

Новосибирские школьники открыли купальный сезон — видео с заплывом в фонтане

Дети искупались в фонтане у ГПНТБ

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Температура воздуха за окном — +18 градусов

Новосибирские школьники открыли купальный сезон 8 мая. Ныряющих в фонтан у ГПНТБ детей сняла на видео читательница НГС Екатерина.

— Гуляла у ГПНТБ с ребенком, как заметила двух мальчишек, которые купаются в фонтане. Это было примерно в 18:10, детям примерно по 13 лет, — пояснила сибирячка.

А между тем столбики термометров сегодня показывают +18 градусов. По прогнозам синоптиков, 9 мая температура воздуха днем прогреется до +19… +21 градуса, ночью ожидается +4… +6 градусов. Небольшая облачность, ветер юго-восточный 6–11 м/с.

Ранее НГС изучил прогнозы интернет-сервисов — рассказываем, какой погоды ждать в июне, июле и августе и возможна ли жара +30 градусов.

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