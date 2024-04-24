Едва не разбила оборудование: новосибирских журналистов прогнали со склада из-за конфликта с термосом — видео разборок

В Новосибирске выезд журналистов телеканала ОТС по работе закончился скандалом. Во время подготовки новостного материала о конфликтной ситуации с термосом их попытались выгнать со склада, где и был куплен товар.
Подробности ситуации рассказала ведущая и редактор программы «Экстренный вызов» телеканала «ОТС-ТВ» Мария Никитина. Выяснилось, что еще 27 февраля в адрес редакции обратился житель Новосибирска, который заявил, что столкнулся с нарушением и ущемлением его прав потребителя.
Сибиряк решил купить новый термос и отыскал нужный товар на сайте бесплатных объявлений. После звонка продавцу он отправился в пункт выдачи, где его встретила женщина по имени Жанна — она представилась хозяйкой.
Новосибирец, по словам Никитиной, перевел деньги за термос на счет женщины, после чего та передала ему товар. Вместе с тем сибирячка, как утверждает редактор программы, на месте коробку с термосом не открывала, и не предоставила возможность проверить покупателю.
— Вся информация на товаре была на иностранном языке. Приехав домой, Дмитрий обнаружил, что термос с дефектом и использовать его по назначению нельзя. Мужчина стал созваниваться с продавцом, но его в грубой форме отправили обратно на склад, — сказала Никитина. — Когда он повторно приехал на склад, вернуть товар, его выставили с охраной.
В результате сибиряк решился обратиться в редакцию «ОТС-ТВ», после чего разобраться в ситуации поручили сотрудникам телеканала. Журналист и телеоператор записали интервью с потребителем, сняли на видео сам термос, а затем выехали на склад. Покупатель планировал обменять товар.
— В момент входа в помещение у журналиста был в руках микрофон с логотипом ОТС, на операторе был брэндированный жилет тоже с надписью ОТС. Не успев представиться, сотрудники телекомпании были атакованы женщиной и мужчиной, — сообщила Мария Никитина.
Выяснилось, что в их числе оказалась Жанна. По словам Марии Никитиной, во время конфликта сибирячка размахивала руками и едва не разбила профессиональное оборудование телекомпании.
На кадрах, которые снял «Экстренный вызов», слышно, как женщина просит вошедших на склад выйти.
— Это не мой товар. Выйдите, у меня там охрана, — утверждает женщина на видео. — Он у меня ничего не покупал.
Судя по видео, женщина с мужчиной настаивали, чтобы журналисты вышли из помещения, подталкивая сотрудников СМИ. После конфликт продолжился уже на улице. Отметим, что в конце видео сибирячка предложила корреспонденту зайти внутрь здания, но без сопровождения коллеги и потребителя. Позже журналисты написали заявление в Следственный комитет.
В 2022 году в Новосибирске суд вынес приговор мужчине, который в компании двоих знакомых устроил в редакции НГС разборки в стиле 90-х годов.