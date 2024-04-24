Едва не разбила оборудование: новосибирских журналистов прогнали со склада из-за конфликта с термосом — видео разборок

В Новосибирске выезд журналистов телеканала ОТС по работе закончился скандалом. Во время подготовки новостного материала о конфликтной ситуации с термосом их попытались выгнать со склада, где и был куплен товар.

Подробности ситуации рассказала ведущая и редактор программы «Экстренный вызов» телеканала «ОТС-ТВ» Мария Никитина. Выяснилось, что еще 27 февраля в адрес редакции обратился житель Новосибирска, который заявил, что столкнулся с нарушением и ущемлением его прав потребителя.

Сибиряк решил купить новый термос и отыскал нужный товар на сайте бесплатных объявлений. После звонка продавцу он отправился в пункт выдачи, где его встретила женщина по имени Жанна — она представилась хозяйкой.

Новосибирец, по словам Никитиной, перевел деньги за термос на счет женщины, после чего та передала ему товар. Вместе с тем сибирячка, как утверждает редактор программы, на месте коробку с термосом не открывала, и не предоставила возможность проверить покупателю.

— Вся информация на товаре была на иностранном языке. Приехав домой, Дмитрий обнаружил, что термос с дефектом и использовать его по назначению нельзя. Мужчина стал созваниваться с продавцом, но его в грубой форме отправили обратно на склад, — сказала Никитина. — Когда он повторно приехал на склад, вернуть товар, его выставили с охраной.

