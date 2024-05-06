«Как это возможно!» Стал известен победитель 5-го сезона шоу «Маска»

Во время своего номера Енот проделал хулиганский трюк — снял маску и покрутил ею в воздухе. При этом лицо персонажа спрятали танцоры балета. Этот момент, «дразнилочка», как высказалась Валерия, привел в восторг членов жюри. Сергей Лазарев решил, что под маской скрывается лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина Источник: НТВ











На телеканале НТВ завершилось шоу «Маска». Наши коллеги из Starhit.ru рассказали, как прошел финал. Из четырех участников остались два — Енот и Кот. Мнения жюри насчет победителя разделились, решающим оказался голос Филиппа Киркорова.

— Будет правильным, если сегодня победит тот, кто весь сезон радовал нас, удивлял, смешил, — сказал певец.

— Ты просто стопроцентный победитель! Я благодарю тебя за то, насколько ты уникальный артист, — отметил Тимур Родригез, предположив, что в костюме Енота скрывается Севиль.

Его версию поддержали Регина Тодоренко, Дима Билан и Филипп Киркоров.

Источник: НТВ











Валерия призналась, что она ни к какой версии не пришла.



— А мало ли — я скажу версию вразрез, вдруг выстрелит. Анна Чиповская! — предположила исполнительница.

Под крики «Маску! Маску Маску!» Енот рассекретил себя. В костюме действительно оказалась певица, солистка группы Artik & Asti, Севиль.



— Как это возможно! Она же просто образец утонченности, благоразумия и прекрасных манер, — восхитился ее преображением Тимур Родригез.

Севиль назвала своего персонажа «королем помоек» Источник: НТВ











Валерия тоже восхитилась актерскими способностями Севиль.

— Сила твоей контрастности и разнообразия победила в этом непростом выборе, — отметил Филипп Киркоров. Он добавил, что ее мастерство держало их в неведении весь сезон.



Певица выступила с трогательной заключительной речью.

— Нас всегда просят быть в настоящем, жить моментом. Я верю, что когда я буду очень старой бабушкой, красивой, седовласой и, наверно, буду плохо видеть свое будущее, я буду оборачиваться назад и доставать из сердца те воспоминания, которые принесло это шоу, — сказала исполнительница.

