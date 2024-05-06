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Развлечения «Как это возможно!» Стал известен победитель 5-го сезона шоу «Маска»

«Как это возможно!» Стал известен победитель 5-го сезона шоу «Маска»

«Король помоек» очень понравился жюри

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Во время своего номера Енот проделал хулиганский трюк — снял маску и покрутил ею в воздухе. При этом лицо персонажа спрятали танцоры балета. Этот момент, «дразнилочка», как высказалась Валерия, привел в восторг членов жюри. Сергей Лазарев решил, что под маской скрывается лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина

На телеканале НТВ завершилось шоу «Маска». Наши коллеги из Starhit.ru рассказали, как прошел финал. Из четырех участников остались два — Енот и Кот. Мнения жюри насчет победителя разделились, решающим оказался голос Филиппа Киркорова.

— Будет правильным, если сегодня победит тот, кто весь сезон радовал нас, удивлял, смешил, — сказал певец.

— Ты просто стопроцентный победитель! Я благодарю тебя за то, насколько ты уникальный артист, — отметил Тимур Родригез, предположив, что в костюме Енота скрывается Севиль.

Его версию поддержали Регина Тодоренко, Дима Билан и Филипп Киркоров.

Валерия призналась, что она ни к какой версии не пришла.

— А мало ли — я скажу версию вразрез, вдруг выстрелит. Анна Чиповская! — предположила исполнительница.

Под крики «Маску! Маску Маску!» Енот рассекретил себя. В костюме действительно оказалась певица, солистка группы Artik & Asti, Севиль.

— Как это возможно! Она же просто образец утонченности, благоразумия и прекрасных манер, — восхитился ее преображением Тимур Родригез.

Севиль назвала своего персонажа «королем помоек»

Валерия тоже восхитилась актерскими способностями Севиль.

— Сила твоей контрастности и разнообразия победила в этом непростом выборе, — отметил Филипп Киркоров. Он добавил, что ее мастерство держало их в неведении весь сезон.

Певица выступила с трогательной заключительной речью.

— Нас всегда просят быть в настоящем, жить моментом. Я верю, что когда я буду очень старой бабушкой, красивой, седовласой и, наверно, буду плохо видеть свое будущее, я буду оборачиваться назад и доставать из сердца те воспоминания, которые принесло это шоу, — сказала исполнительница.

Ранее мы рассказывали, кто стал фаворитом жюри.

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