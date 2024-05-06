«Как это возможно!» Стал известен победитель 5-го сезона шоу «Маска»

На телеканале НТВ завершилось шоу «Маска». Наши коллеги из Starhit.ru рассказали, как прошел финал. Из четырех участников остались два — Енот и Кот. Мнения жюри насчет победителя разделились, решающим оказался голос Филиппа Киркорова.
— Будет правильным, если сегодня победит тот, кто весь сезон радовал нас, удивлял, смешил, — сказал певец.
— Ты просто стопроцентный победитель! Я благодарю тебя за то, насколько ты уникальный артист, — отметил Тимур Родригез, предположив, что в костюме Енота скрывается Севиль.
Его версию поддержали Регина Тодоренко, Дима Билан и Филипп Киркоров.
Валерия призналась, что она ни к какой версии не пришла.
— А мало ли — я скажу версию вразрез, вдруг выстрелит. Анна Чиповская! — предположила исполнительница.
Под крики «Маску! Маску Маску!» Енот рассекретил себя. В костюме действительно оказалась певица, солистка группы Artik & Asti, Севиль.
— Как это возможно! Она же просто образец утонченности, благоразумия и прекрасных манер, — восхитился ее преображением Тимур Родригез.
Валерия тоже восхитилась актерскими способностями Севиль.
— Сила твоей контрастности и разнообразия победила в этом непростом выборе, — отметил Филипп Киркоров. Он добавил, что ее мастерство держало их в неведении весь сезон.
Певица выступила с трогательной заключительной речью.
— Нас всегда просят быть в настоящем, жить моментом. Я верю, что когда я буду очень старой бабушкой, красивой, седовласой и, наверно, буду плохо видеть свое будущее, я буду оборачиваться назад и доставать из сердца те воспоминания, которые принесло это шоу, — сказала исполнительница.
Ранее мы рассказывали, кто стал фаворитом жюри.