«Русский Бенджамин Баттон»: как живет 36-летний мужчина, запертый в теле подростка

Источник: Городские порталы

Дениса Вашурина прозвали «русским Бенджамином Баттоном». Всё из-за того, что в свои 36 лет он выглядит на 12. Именно в этом возрасте Денис перестал взрослеть. Его рост застыл на отметке 149 сантиметров.



Мужчина живет в небольшом поселке Славянка в Приморском крае. Хоть там его давно почти все знают, казусы всё равно случаются — бывало, что сотрудники ГИБДД останавливали, приняв за подростка за рулем авто, а потом еще долго проверяли на подлинность водительские права.



Денис открытый и общительный, кажется, он смирился со своим заболеванием и живет полной жизнью, но мужчина признаётся, его не раз одолевали мысли о том, что в этом мире он лишний.



— У меня было полно таких ситуаций, когда мне было плевать на всё абсолютно. Я просто плыл по течению и не хотел ни за что цепляться. И мне неинтересно было жить в этом мире, — рассказывал Денис.

