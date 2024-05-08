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Здоровье «Русский Бенджамин Баттон»: как живет 36-летний мужчина, запертый в теле подростка

«Русский Бенджамин Баттон»: как живет 36-летний мужчина, запертый в теле подростка

Благодаря своей особенности Денис Вашурин прославился в России и за ее пределами

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Дениса Вашурина прозвали «русским Бенджамином Баттоном». Всё из-за того, что в свои 36 лет он выглядит на 12. Именно в этом возрасте Денис перестал взрослеть. Его рост застыл на отметке 149 сантиметров.

Мужчина живет в небольшом поселке Славянка в Приморском крае. Хоть там его давно почти все знают, казусы всё равно случаются — бывало, что сотрудники ГИБДД останавливали, приняв за подростка за рулем авто, а потом еще долго проверяли на подлинность водительские права.

Денис открытый и общительный, кажется, он смирился со своим заболеванием и живет полной жизнью, но мужчина признаётся, его не раз одолевали мысли о том, что в этом мире он лишний.

— У меня было полно таких ситуаций, когда мне было плевать на всё абсолютно. Я просто плыл по течению и не хотел ни за что цепляться. И мне неинтересно было жить в этом мире, — рассказывал Денис.

Что помогает ему переживать сложные моменты и о чем мечтает мужчина, запертый в теле подростка, — смотрите в видео выше.

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