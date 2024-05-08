В Новосибирске пропала многодетная мать — она ушла из дома два дня назад

В Новосибирске ищут 27-летнюю Алену Строкань, которая 6 мая ушла из дома в неизвестном направлении. Об этом сообщается на странице поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирской области» во «ВКонтакте».
В ориентировке сказано, что рост женщины — 170 сантиметров, она плотного телосложения, с темно-русыми волосами и голубыми глазами. Была одета в светло-коричневую куртку, зеленое платье в мелкий цветочек и белые кроссовки.
В статусе на личной странице Строкань во «ВКонтакте» утверждается, что у нее две дочери и два сына.
В Сети по имени Алены Строкань выдаются объявления с предложением услуг по ремонту.
— Сантехник, мастер на все руки, отделочник, — говорится в описании результатов. При этом все объявления уже недействительны.
Ранее в Новосибирской области завершились поиски 12-летнего мальчика.
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